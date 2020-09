Caterine Ibargüen, tercera en el salto largo de la reunión de Marsella

La atleta colombiana Caterine Ibargüen finalizó en el tercer puesto de la Reunión de Atletismo de Marsella, realizada en el estadio Delort. La antioqueña registró su mejor salto en el sexto intento, con una marca de 6,56 metros.

Ibargüen, que viene de finalizar en el segundo puesto de la reunión de Estocolmo de la Liga de Diamante, comenzó con un salto de 6,35 metros con una velocidad del viento de 0,9 m/s. No entraba comandando, sino que ese intento le alcanzaba para el cuarto lugar. La francesa Yanis Esmerelda David, que con 6,47 se ponía de líder.



Para su segunda oportunidad, la colombiana registró un salto nulo y caía al quinto puesto, superada por la francesa Éloyse Lesueur, que registró 6,38. De líder se ponía la bielorrusa Nastassia Mironchyk-Ivanova, con una imponente marca de 6,66.



La tercera opción también fue fallida para Ibargüen. Nuevamente pisó la cinta roja y decretaron su intento como nulo, algo que no se veía hace mucho tiempo en la atleta antioqueña. Adelante seguía Mironchyk-Ivanova.



Pero Caterine no se iba a dejar sacar tan fácil. En su cuarto intento mejoró su marca y registró 6,49 m, con una velocidad del viento de 0,7 para meterse en el tercer puesto de la prueba de salto largo.



En el quinto salto, Ibargüen fue insuperable en el tercer puesto. Las francesas Éloyse Lesueur y Yanis David, con saltos nulos, no pudieron pasar a la colombiana, que en este salgo registró 6,46.



Para el final de los intentos, Ibargüen consiguió su mejor marca. La atleta colombiana consiguió una marca de 6,56 y quedó en el tercer puesto. La ganadora fue Mironchyk-Ivanova, con 6,66, y segunda la estadounidense Taliyah Brooks, con 6,57.



