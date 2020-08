Ibargüen, segunda en salto largo de Estocolmo en la Liga de Diamante

La atleta colombiana Caterine Ibargüen regresó este domingo a la competencia, tras 10 meses de ausencia, y terminó en el segundo puesto del salto largo en la reunión de Estocolmo de la Liga de Diamante. Su mejor salto fue de 6,61.

A la pista de Estocolmo llegó con su gran presencia y con su enorme sonrisa. Una vez escuchó su nombre en la presentación, comenzó su show: entró bailando, hizo unos pequeños pasos y con sus manos hizo la figura del corazón. Estaba metida en la prueba, estaba tranquila y estaba feliz.



Ibargüen comenzó metiéndoles presión a todas sus rivales, como es normal en ella. No le gusta dejar nada al azar. "Vamos, mi Cate", se decía mientras se golpeaba el pecho motivándose para el salto. De a poco emprendió marcha y, como una gacela, fue tomando velocidad con sus largas piernas.



Fue un primer intento limpió para Ibargüen, aprovechó su último paso sin pisar la línea que podría generar que su intento fuera inválido. Tomó velocidad, saltó e impuso un tremendo registro de 6,60 metros con una velocidad del viento de 1,2 m/s para comenzar a liderar la prueba y mirar a sus rivales a los ojos y decirles que ahí estaba para pelear la victoria. Por detrás de ella estuvieron Alina Rotaru 6,54, segunda y Marina Bekh-Ronanchuk, 6,53.



Pero de ahí en adelante las grandes referentes del salto largo apretaron en sus intentos para ponerse por delante de la colombiana. Mientras Ibargüen marcaba en su segundo intento 6,29 m (1,2 m/s), la sueca Khaddi Sagnia lograba 6,83 y mandaba al segundo puesto a la antioqueña.



En el tercer intento, Ibargüen se vio más seria, más enfocada para retomar el primer lugar, pero no fue así. Alcanzó un registro de 6,58 m con viento nulo, no superaba su primer intento, pero sí se vio relegada a la tercera casilla, porque la sueca Marina Bekh-Ronanchuk logró 6,71 m.



El cuarto salto de todas las atletas fue un lleno de tensa calma. Ninguna superó lo hecho previamente y las suecas Sagnia y Ronanchuk tenían asegurado su paso al sexto intento, al que solo irían las tres mejores. Ibargüen tuvo un salto nulo, pero la presión estaba, porque la diferencia entre ella, tercera en ese momento, y la quinta, eran de 3 centímetros.



Afortunadamente Ibargüen no tuvo presión a la hora de realizar su quinto salto, porque ni la británica Abigail Irozuro (6,52 m), y la rumana Alina Rotaru (nulo) no la superaron y se metió en el Top-3 a la final de la reunión de Estocolmo. Ibargüen también tuvo un salto nulo.



En la final, en ese último salto, Ibargüen registró un marca de 6,61 m y quedó en el segundo puesto por detrás de Ronanchuk, primera con 6,85 y por delante de Sagnia, que tuvo 5,73.



DEPORTES