No fue bueno el regreso de Caterine Ibargüen a la competencia

La colombiana Caterine Ibargüen logró el octavo puesto en la válida de Doha de la Liga de Diamante, que se disputó este viernes, en la competencia del salto triple, que fue dominada por Yulimar Rojas, con 15 m 15 cen.

Ibargüen volvió a competir en esta disciplina, tras la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo del 2019, precisamente, en Doha.



El primer salto para ella no fue el mejor, pues fue nulo, mientras que la venezolana Yulimar Rojas, la gran candidata a la victoria, marcó 15 metros 15 centímetros para el primer puesto.



la colombiana no tuvo un buen día. El segundo salto también se fue en blanco y en el tercero logró un registro de 13 centímetros y 14 metros.



A esa altura de la competencia, Rojas seguía dominando, aunque el segundo y tercer alto fueron nulos, pero clavó un 14 m. 44 cen en el cuarto, mientras Ibargüen volvió a fallar en su intento.



La atleta colombiana, dos veces medalista en los Juegos Olímpicos, consiguió un 13 m 67 cen en la quinta opción del día, pero no le alcanzaba para ir por los primeros puestos.



Al final, quedó de octava, en una reaparición en la que ratificó que tiene mucho trabajo por delante, al menos en el salto triple, con miras a los Olímpicos de Tokio.



Es la primera vez, desde el 2012, que la colombiana no supera el registro de los 14 metros.



Rojas dominó con el brinco de 15 m 15 cen, segunda fue Shanieka Ricketts, con marca de 14 m 98 cen y la tercera, Kimberly Williams, con 14 m 69 cen.



