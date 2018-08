Caterine Ibargüen, la pentacampeona de la Liga de Diamante

No fue su mejor día: preciso en la final del salto triple de la Liga de Diamante, la colombiana Caterine Ibargüen no se acomodó y por un solo centímetro, en un ‘foto finish’, logró el título, el quinto en su carrera deportiva.

Ya había conseguido el título en el 2013, 2014, 2015 y 2016. Este jueves, con un salto de 14 metros 56 centímetros, Ibargüen recuperó el trono que perdió el año pasado con la venezolana Yulimar Rojas, que este año no pudo competir debido a una lesión en el tobillo derecho que no la ha dejado en paz.



Ibargüen no fue la misma de las cuatro válidas anteriores, esta vez sus registros no fueron buenos, fue su peor marca del año en la Liga: Shanghái (14,80 m), Oslo (14,89 m), París (14,83 m) y Rabat (14,96 m), pero ganó.

Estos triunfos le dieron la posibilidad de llegar a la gran final como la máxima favorita y no desentonó, fue la mejor, nadie la pudo superar y volvió a ganar el diamante y se embolsilló US$ 50.000.



El registro de este jueves fue similar al primero de la temporada, al 14,54 m que consiguió en el Grand Prix Ximena Restrepo.



Sin embargo, ese 14,56 m, que logró en el segundo salto de la jornada, le sirvió para vencer a las jamaiquinas Shanieka Ricketts, que logró 14,52 m, y Kimberly Williams, que obtuvo 14,47 m.

La colombiana no comenzó bien; en su primer salto hizo 14,08 m, en el segundo mejoró y asumió el liderato de la prueba con 14,56 m, el que mantuvo hasta el final.

En la tercera oportunidad, Ibargüen saltó 14,34 m y en el cuarto marcó 14,37 m, el quinto lo cerró con una marca de 14,43 m y el último fue nulo.



En su rostro, Ibargüen reflejó inconformidad, lo que indica que ella, y su DT, el cubano Ubaldo Duany, saben que el día no fue el mejor.



La victoria le sirve a la atleta nacional para conseguir su octavo triunfo en igual número de participaciones en este 2018 en el salto triple en diferentes certámenes.

La final de este juevesen Suiza y su triunfo es el número 34 de Caterine Ibargüen en la Liga de Diamante, desde que comenzó su periplo en el 2013, después de haber conseguido la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres.



Este viernes, la mejor atleta nacional puede conseguir un bicampeonato histórico, si gana el salto largo de la Liga de Diamante, final que se llevará a cabo en Bruselas (Bélgica).



Ibargüen logró la clasificación, luego de su tercer lugar en la válida de Lausana (Suiza), con 6 m 77 c y con el segundo lugar en la de Birmingham (Inglaterra), con registro de 6,80 m, aunque es poco probable.



En esta finalísima, Caterine tendrá rivales muy fuertes, que han hecho mejores marcas que ella durante el año, como las inglesas Lorraine Ugen (7,05 m) y Shara Proctor (6,91 m), además de la alemana Malaika Mbo (6,99 m), pero seguro hará una buena actuación.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel