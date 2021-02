Los mejores momentos de gloria en la carrera de Caterine Ibargüen

Caterine Ibargüen, la mujer que revolucionó el atletismo en Colombia, está celebrando, este viernes, 37 años de vida.



Es por eso que recordamos los mejores logros que ha cosechado a lo largo de su carrera.

Esta mujer, nacida el 12 de febrero de 1984, en Apartadó (Antioquia), ha llenado el país de orgullo con sus múltiples medallas y éxitos, llegando a convertirse en la mejor atleta del mundo en 2018.



La pasión por el deporte corre por sus venas desde la niñez.



“A ella le gustaba ir a hacer los mandados, pues le encantaba ir corriendo. Decía que hacía las cosas rápido, como un rayo, y mire en lo que se convirtió la niña”, contó Luz Mery, una tía de la atleta, que habló hace un año con EL TIEMPO.

Sus primeros pasos como deportista fueron jugando voleibol en el colegio y en la Selección de Apartadó. Luego, empezó a correr en los 75 y los 150 metros planos, “las distancias infantiles”, precisó la tía.



Un día, el entrenador Wilder Zapata descubrió su talento para el salto largo en los Juegos Intercolegiados de Apartadó (1995). Quedó asombrado con el registro de 5 metros y 25 centímetros de salto.

El salto más grande

En 2018, Ibargüen se convirtió en la primera atleta colombiana y sudamericana en ser declarada como la mejor atleta mujer del mundo, galardón otorgado por la Federación Internacional de Atletismo (Iaaf).



Su logro se debió a sus dos títulos de la Liga de Diamante, el del salto triple y el del salto largo, y los dos oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ganados en las mismas disciplinas.



De los 14 eventos deportivos en los que hizo parte, en 2018, ganó 12. Más allá de dos Ligas Diamante en las cuales quedó de segundo y tercer puesto, Ibargüen fue imparable. Nadie la venció.



Su mejor registro fue en la Liga Diamante de Rabat (capital de Marruecos), cuando dejó a sus rivales perplejas con un brinco de 14,96 metros.

Recibió sonriente su trofeo en la ciudad de Mónaco. Foto: Sebastien Nogier. EFE

Después de estas impecables marcas, es normal que no pudiera contener la emoción al saber que era la mejor atleta del planeta.



“No puedo con mis piernas, me están temblando. Estoy feliz. Le dedico esto a Dios, a Ubaldo Duany, mi entrenador, a mi grupo de trabajo y a Colombia, lo mismo que a mi familia. No puedo hablar más”, señaló la colombiana.



En ese año también fue galardonada como Mejor Deportista del Año en Colombia.

Oro olímpico para Colombia

En las Olimpiadas de Río, de 2016, Ibargüen ganó la anhelada medalla de oro en salto triple femenino, la primera en atletismo en la historia del país.



Lo logró después de haberse colgado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, de 2012 (su primer triunfo en este tipo de competición) y, posteriormente, durar cuatro años arrasando con las pruebas de salto triple para llegar al soñado oro.

Ibargüen celebró su triunfo agitando la bandera tricolor. Foto: Diego Azubel. EFE

En los juegos de 2016, después de un fuerte desafío con la venezolana Yulimar Rojas (medalla de plata), la colombiana alegró a toda Colombia con su victoria.



Tras varias rondas de infarto en las que no obtenía una ventaja significativa ante Rojas, dio un brinco impresionante.



Protagonizó el salto de la noche, el cual tuvo una distancia de 15,17 metros, demostrando que no iba a dejar escapar el primer puesto.



Ibargüen, como no podía ser de otro modo, se colgó la medalla de oro.

Un final glorioso

Aunque muchos afirmaron que su participación en los Juegos de Río iba a ser el último ciclo olímpico de su carrera, Ibargüen confirmó que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio este año (eran en 2020 y se aplazaron a raíz del covid-19).



La antioqueña quiere cerrar este capítulo de su vida con broche de oro, aunque sea solo participando en el salto largo debido a temas de lesiones y salud.



Lastimosamente, la organización de estos juegos se ha visto afectada por la pandemia aunque sus organizadores afirman que están haciendo lo posible para que se lleve a cabo en julio de este año.

Sea lo que sea, y pase lo que pase, la única certeza es que las alegrías brindadas por Ibargüen a Colombia son indescriptibles.



Su éxito profesional marcó un antes y un después en el deporte colombiano. Por esto y mucho más, ¡Feliz cumpleaños Caterine!

