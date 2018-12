'Retirarme hubiera sido un mala decisión': Caterine Ibargüen

Caterine Ibargüen está en Colombia, llegó tras ser elegida como la mejor atleta del mundo en el 2018, una temporada soñada, en la que ganó la Liga de Diamante en el salto triple y en el salto largo y dos oros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, dentro de su mejores resultados.

¿Qué significó el 2018 para Ibargüen?



El 2018 empezó con muchos retos, después de un 2017 de unos sinsabores, de estar en la decisión que hubiera sido pésima de retirarme, sin esperar en lo que venía en el 2018. Pensé en mi casa y quise en darme otra oportunidad. Comencé el año con ganas y disciplina, algo que me caracteriza, el respeto que le tengo al deporte y el amor que siento por el atletismo.



Fue un año de retos y de convencerme si de verdad era buena para lo que hacía. No sé si es mucha la exigencia porque me quedan dudas, aún tengo cosas por lograr. Fue un año de atreverme y buscar más allá de lo que había. Sin importarme los dolores, la lluvia y el sol. Trabajé con ganas y ese fue el resultado. No me esperaba ser la mejor atleta del mundo, porque había atletas fuertes. Cuando se me nombró fue para mí increíble. Fue un año de un sueño realizado.

¿Qué caracteriza a Caterine Ibargüen?



Está hecha de carne y hueso y un corazón grande y una mente decidida a cumplir mis sueños, que cada vez pongo un pie es para ser un poco mejor, pensando en mi persona, mi familia y en mi país que se refleja con lo que yo sueño. Más que a eso me acompaña mi decisión, determinación, ganas y amor.



¿Qué fue lo que llegó a la cabeza para no retirarse?



Estar sentada en mi casa, llevaba 3 meses cogiendo kilitos. Desde muy joven hago esto. No había obtenido lo que quería y hubiera sido egoísta conmigo retirarme en ese momento. La visualización mía es estar en Tokio 2020, es mi compromiso con mi carrera, con el Comité. Haber tomado esa decisión hubiera sido egoísta y por eso seguí.



¿Logró lo que se imaginó en este 2018?



No es un secreto, siempre lo he dicho, mi gran reto es el récord de lo que más haya llegado a saltar una mujer. Cada año esa es mi barrera, me levanto pensando en eso. Este 2018 me dio cosas muy positivas, muy grandes. Ser nombrada deportista del año es un sueño. Somos muy pocos los de esta región los que podemos estar nominados. Era algo muy difícil. Había estado nominada mucho tiempo, pero no pensaba que se podía realizar, aunque no era imposible. Al nombrarme deportista del año, me dijo que hay muchas cosas interesantes para lo que viene en estos dos próximos años.



Posibilidad de dos medallas en los Olímpicos...



Seguramente estaré en el salto triple. Preparar a nivel de medalla dos pruebas es una locura. Nuestro objetivo está puesto en el triple, pero esperemos a ver. Qué rico estar en las dos pruebas, pero debo ser realistas y debo hacer una cosa bien hecha y no descuidar las dos.



¿Qué le dice a la gente que estuvo cerca de parar un sueño?



En mi mente está que si uno tiene la capacidad para soñar algo es porque tiene las herramientas para cumplirlo. Por muy grande que se vea el sueño hay que trabajar incondicionalmente, siendo sincero con uno mismo. Hay que pensar en el camino que se va tomar para realizar ese sueño.



Las competencias para el próximo año...



El 2019 viene la Liga de Diamante, Juegos Panamericanos, que es lo más importante, y estar en el campeonato del Mundo, en Doha.



Los sueños que le faltan por cumplir...



El récord del mundo es uno de los sueños que me motiva a levantarme, poder estar en cada una de las competencias y seguir mostrando la alegría y el amor que yo siento por este deporte a los colombianos.



Y después del retiro…



En planes deportivos a lo mejor será retirarme de las pistas, pero quiero seguir trabajando con el deporte colombiano, hay material para conseguir cosas más grandes de las que yo he realizado, Disfrutar de mis amistades, de mi familia, de la gente que ha estado a mi lado. A construir una familia. Seguir aportando de alguna u otra manera de lo que Colombia hizo de mí.



¿Cómo se quita los miedos para lograr los objetivos?



No quiero sonar como sobradora o poco humilde, pero yo entro a la pista sin miedo. Mi miedo lo enfrento antes de y es cuando me preparo para estar en las competencias. Por eso ustedes ven que sonrío y bailo, porque estoy en las condiciones de disfrutar y gozar el trabajo que me costó para estar ahí. No tengo miedo nunca cuando estoy en las pistas.



Sus recuerdos de niña...



Mi infancia fue hermosa y si vuelvo a nacer quiero que sea la misma. Con ganas de luchar por seguir consiguiendo sueños. Fue corriendo, saltando, descalza. Cuando me mandaban a hacer mandados yo corría y me decían que todo lo hacía corriendo y dije ‘mirá, ahí está la explicación’.



