Caterine, sin 'pelos en la lengua': criticó exclusión del salto triple

La atleta Caterine Ibargüen criticó la determinación de la Federación Internacional de Atletismo (Iaaf, por sus siglas en inglés) de excluir el salto triple de la Liga de Diamante y aseguró que con esa decisión se está "acabando con la ilusión de una región".

La semana pasada la Iaaf redujo de 32 a 24 el programa de competencias de la Liga de Diamante en donde ya no estarán el salto triple, los 3.000 metros obstáculos, los 200 metros planos, y el disco, en categoría masculina y femenina.



"Estás acabando con la ilusión de una región, países como Venezuela y Colombia necesitan más alegrías de las que han vivido por nuestros resultados en las Ligas Diamante", escribió en Instagram la colombiana.

Agregó que los niños "aman y practican este deporte, esto por la ilusión que le brindamos en cada competencia, no sigan viendo el atletismo como un espectáculo, véanlo como un estilo de vida para las nuevas generaciones que quieren seguir nuestros pasos".



La reducción del programa de la Liga Diamante obedece a que la Asociación busca hacer un nuevo formato comprimido en 90 minutos para atender compromisos de transmisión de televisión. Ibargüen y la venezolana Yulimar Rojas, reciente campeona en el mundial de Doha, son referentes mundiales de esta disciplina por lo que son admiradas en sus países.



Luego de la decisión de la Iaff, Ibargüen no estará desde el próximo año en las diferentes paradas de la Liga que se desarrollan durante todo el año en diferentes ciudades del mundo.



Caterine ha ganado cinco ligas en salto triple y ahora solo le queda en el salto largo, disciplina que practica pero en la que no ha logrado grandes triunfos.



El año pasado Ibargüen, de 35 años, fue distinguida como la mejor atleta de mundo en 2018 por la Iaaf, gracias a los resultados conseguidos en el salto triple.



EFE