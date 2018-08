¡Por un centímetro, quinto título de Ibargüen en la Liga de Diamante!

La atleta colombiana Caterine Ibargüen obtuvo el quinto título del salto triple de la Liga de Diamante, tras obtener la victoria este jueves en la final de la presente temporada con un registro de 14,56 metros.

Ibargüen se impuso con la misma categoría en la que venía compitiendo durante la temporada, y dejó en el segundo puesto a Shanieka Ricketts, con 14,52 m y en el tercero a Kimberly Williams, con 14,47 m.



La colombiana no comenzó bien, en su primer salto hizo 14,08 m, en el segundo mejoró y asumió el liderato de la prueba con 14,56 m. En la tercera oportunidad, Ibargüen saltó 14,34 m y en el cuarto marcó 14,37 m, el quinto, 14,43 y el último fue nulo.

El triunfo en Suiza es el quinto en esta competencia de la Liga de Diamante, tras sus victorias en el 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018. Solo le faltó el del año pasado, cuando fue derrotada por la venezolana Yulimar Rojas, quien en el presente año no compitió.



Caterine Ibargüen llegó a esta final precedida de cuatro triunfos seguidos, no soltó la punta en ninguna de las competencias del 2018, pues obtuvo la victoria en Shanghái (14,80 m), Oslo (14,89 m), París (14,83 m) y Rabat (14,96 m.).



Estos triunfos le dieron la posibilidad de llegar a la gran final como la máxima favorita y no desentonó. Ibargüen, aunque no tuvo su mejor presentación, la actuación le sirvió para ser la campeona del salto triple en este certamen.



Este viernes, la atleta nacional competirá en la final del salto largo en Bruselas (Bélgica), 24 horas después de haber obtenido el triunfo en Suiza.



En esta prueba, Ibargüen se ha destacado, solo tuvo dos participaciones y en ellas consiguió la casilla a la final: fue tercera en Lauzana (Suiza), con marca de 6,77 m y en Birmingham (Inglaterra), ocupó la tercera casilla con un salto de 6,80 m.



