Semenya se perderá Mundial de Doha, tras decisión de la justicia suiza

La atleta sudafricana Caster Semenya no defenderá su título mundial de los 800 metros en Doha el próximo mes de septiembre después de que un juez suizo revocase la suspensión temporal del polémico reglamento de la Federación Internacional de Atletismo (Iaaf) que afecta a las atletas hiperandróginas.

"Estoy muy decepcionada por no poder defender el título que tanto me costó ganar, pero esto no me hará renunciar a seguir en mi lucha por los derechos humanos de todas las atletas involucradas", declaró la sudafricana en un comunicado hecho público por sus representantes legales.



AFP