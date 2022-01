El acoso sexual es uno de los flagelos que ataca al deporte en Colombia y en mundo. La problemática es pan de cada día y esta semana vuelve a cobrar exposición después de que la Federación Colombiana de Atletismo comunicara que ha sido enterada de unas 30 denuncias de presunto acoso y abuso sexual en contra del entrenador santandereano Giovanni Vega.

Una de las denunciantes por las que la Fiscalía ya tiene objeto de investigación, al igual que la Federación de Atletismo, dijo en la emisora Blú Radio:



“Me preguntaba que, si yo era virgen y aún lo soy, me preguntaba que como tenía la zona íntima, la vulva, que cómo me gustaban los hombres y que si le daba la oportunidad de que él fuera mi primer hombre, que quedaba entre los dos y que no podía salir de ahí”.



Y aseguró que eso le ocurrió siendo menor de edad. Ahora tiene 18 años.

En boxeo, escándalo reciente

En febrero del año pasado, la renuncia del presidente de la Liga de Boxeo del valle del Cauca, Jaime Cuéllar, tras las denuncias de varias de las pugilistas que lo señalaron de acoso sexual, confirman que si bien hay atletas que sin temor a represalias declaran, sí son más los casos que se ocultan a los que son revelados.



(Vea: Cabal y Farah, primera victoria en al Abierto de Australia)



Aquella vez, una docena de jóvenes boxeadoras, la mayoría adolescentes de Cali, denunciaron que Cuéllar usó su cargo durante más de una década para acosarlas sexualmente a cambio de permitir su progreso en el deporte.



El abogado Élmer José Montaña, representante de algunas de esas boxeadoras, dijo que llevó las denuncias a la Fiscalía.

Más casos y denuncias en Colombia

En el 2010, el taekwondo colombiano conoció la detención del técnico de la Selección René Forero por presunto abuso sexual de menores.



Dicho arresto se llevó a cabo en Sogamoso y el DT fue trasladado a la cárcel de ese municipio. Sin embargo, Forero fue absuelto de los cargos y puesto en libertad por las autoridades, pues no se encontraron fundamentos en las denuncias.



(Selección Colombia: once ideal de toda la historia según IFFHS)



El año pasado se informó de una denuncia de una ciclista boyacense, de quien no se conoció el nombre, y quien aseguró que su entrenador la acosaba a través de las redes sociales, por lo que decidió retirarse del equipo.



La Secretaria de Integración Social, en su momento, solicitó al ente encargado, el Instituto departamental del Deporte de Boyacá, abrir una investigación.

Recordado caso en el fútbol

Carolina Rozo se vinculó hace tres meses a Acolfutpro, tras su denuncia de acoso sexual contra Didier Luna. Foto: José Orlando Ascencio - EL TIEMPO

En junio de 2020 el exseleccionador del equipo femenino nacional, Dídier Luna, fue condenado por el Juzgado 15 de conocimiento de Bogotá por el delito de injuria por vías de hecho. Decisión que fue ratificada en abril de 2021.



El acusado aceptó su responsabilidad en la denuncia hecha por Carolina Rozo, quien era fisioterapeuta de la Selección femenina sub-17 cuando Luna era seleccionador de la misma.



Después de un preacuerdo con la Fiscalía, el delito de acoso sexual se cambió por injuria por vía de hecho agravado. Sanción con la cual estuvieron de acuerdo Fiscalía como Procuraduría y que fue apelada por la defensa de Luna.



En la audiencia del fallo de apelación se ratificó la pena en contra del exseleccionador, condenándolo a la pena principal de 28 meses de prisión, y multa consistente en quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, concediéndole el subrogado de “la suspensión condicional de la ejecución de la pena".

GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

EL TIEMPO

