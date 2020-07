Casinos online en Colombia: una oferta en aumento

Mientras llega el día en que las personas puedan regresar a los espacios de diversión y esparcimiento como los casinos, las empresas que ofrecen estos servicios en lugares físicos vienen entregando más e innovadoras modalidades de este tipo de actividades. Esta industria, más allá de solo brindar opciones de entretenimiento, representan un rubro importante en la economía de Colombia y, especialmente, para el sector de la salud. Son cerca 78 mil millones de pesos, los que el sistema ha dejado de recibir en los últimos tres meses, según la Corporación Nacional de los empresarios de Juegos de Suerte y Azar, Cornazar.

No obstante, varios operadores legales de esta industria del entretenimiento, ofrecen un servicio cuyo incremento ha sido notable y es el de casino online. Por ejemplo, Zamba.co, compañía con 25 años de trayectoria en la industria de los juegos de suerte y azar, y pioneros de los casinos online en el país, tienen disponible hoy más de 320 tipos de juegos virtuales.



Para Santiago Melo, Gerente General de Zamba.co, es de gran importancia que los clientes tengan una experiencia valiosa y, por esta razón, continuamente están ampliando y diversificando su portal de juegos. “En nuestra plataforma, las personas pueden jugar con las mismas opciones que tienen en los casinos físicos, lo único que cambia en la experiencia es que no se está jugando con público o más personas alrededor. Nuestra oferta suma cerca de 400 máquinas diferentes para la diversión de los usuarios y esperamos añadir 20 o 30 juegos en los próximos dos meses”.



En esta modalidad virtual, las posibilidades a la hora de insertar la moneda, girar la ruleta o jugar una carta son incontables. La opinión en el mercado es generalizada respecto al incremento de usuarios y en el caso de Zamba.co, la plataforma ha duplicado el número de nuevos clientes. Asimismo, tanto en la categoría de casino como en deportes las apuestas se incrementaron en un 80% en los últimos dos meses.



Si bien es algo novedoso para los jugadores tradicionales de casino, también es un opción atractiva para acceder a una alternativa diferente de entretenimiento en el hogar. “Las personas han ido conociendo el servicio y lo han aceptado muy bien. Los juegos de casino han tomado mucha fuerza y ante la situación, reemplazamos la presencialidad con mayor oferta de juegos de casino online. Claro que ahora hay ligas de fútbol reactivandose y eso también es positivo para nosotros”, agrega el ejecutivo de Zamba.co.



Cabe destacar que Zamba.co no se ha enfocado únicamente en fortalecer su portafolio de juegos y ha buscado crear servicios diferentes para que los clientes no solo apuesten y jueguen, al contrario, han querido premiar su fidelidad. La plataforma recientemente lanzó el Zamba Club, que ofrece a los jugadores la posibilidad de canjear los puntos acumulados, no solo por más juego, sino por premios de tecnología, para el hogar e incluso viajes.



Sin duda el internet ha sido un aliado para los ciudadanos en la pandemia, llevando oportunidades de trabajo para algunos y de entretenimiento para otros. Eso es sinónimo de los casinos online, una forma diferente de entretenimiento a la cual las personas pueden acudir en cualquier momento estando en sus hogares. Adicionalmente, este tipo de servicios cuentan con altos estándares de seguridad, con el fin de evitar los ciberataques y proteger los datos tanto personales como bancarios de los clientes. En esta parte, Coljuegos es la entidad encargada de hacer veeduría de los sistemas con procesos de revisión de información, diarios y rigurosos.



Finalmente, Melo hace una invitación para que las personas se den la oportunidad de experimentar esta modalidad y explica que: “Las personas tienen la posibilidad de, antes de apostar para ganar, practicar con demos de cada una de las categorías (Bingo, póker, blackjack, ruleta y pagamonedas) y así mejorar sus habilidades como jugador”.



Con información de oficina de prensa*