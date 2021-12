La Carrera Internacional San Silvestre de Chía, ‘Más que una Tradición, es una Pasión’, cumplirá su trigésima quinta edición el viernes 31 de diciembre, con la que se cerrará el calendario atlético internacional de la Federación Colombiana de Atletismo.

La fiesta deportiva más tradicional del país en el último día de cada año se realizará este 2021 en homenaje a la entrenadora y atleta Myriam Pulido (Q.E.P.D), quien fue un gran ejemplo para las diferentes generaciones del deporte base nacional y que dejó una huella imborrable entre sus familiares y amigos, ganadora, además, en seis oportunidades en la carrera de su ciudad.

A cerrar el año en el podio



En la edición 35, la Carrera Internacional San Silvestre mantiene sus dos modalidades: virtual y presencial. En la modalidad virtual se conservan las categorías Escolar, Preinfantil A, Preinfantil B y Discapacidad, quienes tienen plazo para subir los resultados de su recorrido a la plataforma indicada hasta el próximo domingo 19 de diciembre.



En la jornada de fin de año se incorporan de nuevo a la presencialidad las categorías sub-16 y sub-18 con un cupo limitado; además de los atletas inscritos en las categorías Élite, Máster A, Máster B, Sub-20 y Popular.



La programación comenzará a las 7:00 de la mañana, con los corredores de sub-16, y cada 20 minutos partirán las demás categorías (Sub-18, Máster B, Sub-20, y Máster A, Popular, para cerrar con la élite, a partir de las 10:00 a.m.).



Es importante tener en cuenta que no habrá servicio de guardarropa y se recomienda que cada atleta lleve su propia hidratación.



La entrega de kits para las categorías presenciales se hará en el escenario deportivo Concha Acústica, los días 26, 27 y 28 de diciembre, en horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.



La organización del evento, en cabeza del alcalde de Chía, Luis Carlos Segura Rubiano, y Aldover Alexander Colorado, director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía, confirmaron que la prueba atlética en su máxima categoría, la élite, contará con más de 100 atletas del más alto nivel nacional, encabezados por la actual campeona Angie Orjuela, del Equipo Porvenir, y un lote internacional sin precedentes.



Con información de la oficina de prensa