Con más de 40 élites se cumplen 25 años de la Carrera Los Libertadores

La celebración de los 25 años de la Carrera Los Libertadores dejará un estándar alto en la tradicional competencia en Duitama, en cuanto a organización, recorrido y nivel de los participantes de la categoría élite, tanto nacionales como internacionales.

Además de contar con un recorrido medido y certificado por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (Iaaf), por primera vez en la historia los participantes recibirán un kit con camiseta y la medalla de reconocimiento, que se les entregará al finalizar la prueba.



Igualmente, varios de los campeones de las versiones anteriores también estarán en la línea de partida, algunos en la categoría élite y otros en máster.



En el lote de los internacionales se destacan nombres como los del peruano Yerson Orellana, ganador de varias pruebas en Colombia y tercero el año pasado en Duitama; además de los kenianos Samuel Koman Yeko, Obadian Kemboi, James Rotich y Cosmas Rotich; el mexicano Rafael Bañales, el brasileño Jefferson de Arruda, el boliviano Rubén Arando, el ecuatoriano Cristian Salvador y el venezolano Dídimo Sánchez. Como invitado especial estará el ecuatoriano Franklin Tenorio, ganador en el 2002 y quien correrá en la prueba máster.



Entre las damas estarán las kenianas Pamela Chebchumba, ex campeona de la media maratón de Bogotá y de la carrera de Soacha, y su compatriota Jebet Emmaculate, quien ha ocupado los primeros lugares en varias competencias en Colombia.



Y si de buen nivel se trata, los locales buscarán devolverle al país las victorias que se escaparon en la versión del 2018, cuando ganaron la ecuatoriana Carmen Toaquiza y el keniano Victor Kirui.



Para lograr ese objetivo aparecen nombres como los de John Tello, campeón en el 2017; Ruby Riátiva, ganadora en ese mismo año; Angie Orjuela, quien buscará su primera victoria tras varios podios en Duitama; Yolanda Fernández, quien es la más ganadora de la historia, con seis victorias en la Carrera Los Libertadores, y Leidy Romero, quien ganó el año pasado en la Carrera de la Mujer y viene de hacer marca para los 5.000 metros de los Juegos Panamericanos.



La programación comenzará a las 7:30 de la mañana, con la carrera de la categoría sub-14, quienes harán un recorrido de 1,5 kilómetros. Después saldrán los sub-16, para hacer 2 km. Entre tanto, los sub-18 partirán a las 8:30 a.m. para hacer la ruta de 3,7, y los sub-20 lo harán a las 9:30 a.m., para darle dos vueltas al circuito de 3,7 y completar 7,4 km.



Las categorías máster (para mayores de 40 años) partirán a las 10:00 de la mañana y la prueba de la categoría abierta y élite lo hará a las 11:00, para hacer el recorrido de 10 kilómetros, con salida y llegada en la Plaza Los Libertadores.



