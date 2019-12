Lluvia de premios en la Carrera Atlética de Cajicá

Con la participación de varias de las destacadas figuras del atletismo colombiano se llevará a cabo este sábado la Carrera Atlética Nacional de Cajicá ‘Guillermo Martínez’, que se cumplirá este sábado desde el mediodía en el municipio cundinamarqués, que contará con 10 categorías.



En la categoría élite, damas, confirmaron su presencia, entre otras, Yolanda Fernández, Ruby Milena Riativa, Martha Inés Roncería, Leidy Maritza Lozano, de la Liga de Bogotá; Sandra Marcela Rosas, Laura Casaría y Ginary Camargo, de Boyacá.

Los fondistas bogotanos Iván y Mauricio González, Óscar Robayo, Santiago Zerda; los boyacenses, Andrés y Sergio López, Rosember Avendaño, Jhon Jairo Vargas; Jeison Suárez, del Tolima, William Rodríguez y Andrés Ruiz, de la liga del Meta, encabezan nómina de atletas élite varones.



El evento recreo deportivo contará con las categorías: Sub 12, que afrontarán 1.9 kilómetros; Sub 14, realizarán 3.8 kilómetros; Sub 16, 7.6 kilómetros; Sub18, 9.5 kilómetros; recreativa (única para cajiqueños), 7.6 kilómetros; padres e hijos (A) cajiqueños, 1.9 kilómetros, y padres e hijos (B), 3.8 kilómetros.



También estarán en competencia en ‘día de las velitas’, las categorías, silla de ruedas atlética (única abierta), 5.7 kilómetros; master A (mayores de 40 años), 11.4 kilómetros, y la última prueba será a las 6:20 de la tarde noche, la categoría elite o mayores, quienes afrontaran 13.3 kilómetros, por las principales calles del municipio de Cajicá, provincia de la sabana centro.



Fabián Quintero García, director de Insdeportes Cajicá, confirmó la bolsa de premios, categorías, distancias y horarios de la competencia pedestre, que llega a su edición 20. Se entregarán más de 42 millones de pesos en efectivo, distribuidos en las 10 pruebas programadas, según convocatoria.



La campeona de la categoría mayores o élite recibirá la suma de 2 millones de pesos, la segunda, un millón y medio, y la tercera, un millón doscientos mil pesos.



El campeón de la rama masculina elite, recibirá como premio, 3 millones de pesos; 2 millones y medio, y dos millones para el segundo y tercero, respectivamente. Todos los 10 primeros en ambas ramas, de todas las categorías obtendrán premios en efectivo, hasta el décimo lugar.



