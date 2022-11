Transcurridas las horas que tomó el proceso de sedación paliativa terminal, falleció la patinadora artística colombiana Carolina Otálora, una de las figuras más importantes de la disciplina a nivel nacional.

Adiós a la multicampeona

Carolina Otálora. Foto: Prensa Fedepatin

Después de una carrera entregada al patinaje artístico, en la que los títulos nacionales la acompañaron fundamentalmente en la modalidad de pareja, Carolina Otálora falleció en Bogotá, junto a su familia y seres más cercanos.



Según contaron sus allegados, la mujer, que compitió hasta el año pasado, padeció en el último tiempo de un cáncer gástrico incurable. De ahí que empujada por el sufrimiento de la enfermedad y los dolores, decidiera acceder al proceso de la sedación paliativa terminal.



Según los expertos, dicho procedimiento cabe dentro del espectro de la eutanasia en razón a que, según la familia de la deportista, ella la solicitó de manera voluntaria y autónoma en uso de plenas facultades. Además, actuó un equipo médico para aplicar los medicamentos correspondientes.



Esto es diferente al suicidio asistido en razón a que en este tipo de procedimientos -también avalados por la Corte Constitucional- quien actúa de manera directa es el paciente y en el cual los equipos médicos o de salud simplemente asisten la decisión voluntaria y autónoma del paciente.



Sin embargo, por respeto con la familia y la paciente, EL TIEMPO se abstiene de entrar en detalles sobre los pormenores de la decisión de la deportista que merece la máxima consideración.



"Siendo las 6:20 a.m... no sé si sentirme triste o feliz... Carito ha logrado su objetivo de irse al cielo con la bendición de todos. Por favor estar listos para despedirla como ella nos lo pidió. Ahora es un angelito más en el cielo y desde allí nos cuidará a a todos. Tuve la fortuna de tomar su mano en sus últimos suspiros y no sentí miedo. Creo que fue un momento feliz y simplemente se tranquilizó para volar muy alto..", compartió Juan Lemus, su esposo y compañero de carrera por más de dos décadas.



A través de sus redes sociales, los entes que rigen el deporte a nivel nacional le han hecho llegar sus mensajes de apoyo a la familia. Los amigos de Carolina también se expresan por medio de sus perfiles en Facebook e Instagram.



El deporte de Colombia le rinde un homenaje a la gran campeona del patinaje artístico CAROLINA OTÁLORA y rodea con un gran abrazo de solidaridad a su familia… pic.twitter.com/0L1QSweMit — Fedepatín (@Fedepatincol) November 12, 2022

