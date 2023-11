Mindeporte recuerda normas en escenarios tras cantos contra hija del presidente Petro

Los hechos que se presentaron en el estadio Metropolitano de Barranquilla antes del partido Colombia vs. Brasil llamaron la atención para que regrese la cultura deportiva en los escenarios deportivos.

Es deber del ministerio del Deporte velar por la integridad de nuestros espectáculos "deportivos. Alineados con uno de los programas bandera del ministerio, #NiSilencioNiViolencia, es imperativo abordar un tema que nos concierne a todos: el matoneo en el entorno deportivo", dice el comunicado.



Y agrega: "Este, bajo cualquier forma o circunstancia, es una afrenta a los principios fundamentales del deporte. Atenta contra el juego limpio, deja cicatrices invisibles en quienes lo padecen, además de contaminar el espíritu de la sana competencia, que siempre debe prevalecer en cada evento.

Mindeporte advierte que es el momento de hacer un alto en el camino, reflexionar y, sobre todo, unir esfuerzos para erradicar esta práctica naciente que enloda una actividad tan encomiable como el deporte. La invitación, entonces, es a elevar la voz colectiva, pero enfocada en tomar medidas contundentes que garanticen unos espectáculos deportivos en paz y armonía, que sean verdaderos espacios de respeto, inclusión, igualdad y apoyo mutuo.



"El DEPORTE POR LA IGUALDAD refleja nuestra postura inquebrantable. No callaremos y sí actuaremos ante el matoneo y el señalamiento despiadado; ni mucho menos toleraremos la violencia en ningún ámbito de nuestra sociedad, menos aún en el deporte, que representa valores como el trabajo en equipo, la tolerancia y el espíritu de superación", se aseguró.



"Desde la dirección de Inspección, Vigilancia y Control del ministerio, hemos venido trabajando en el fortalecimiento de la seguridad y convivencia en los estadios, exigiendo a las comisiones locales de fútbol que cumplan con la actualización e implementación de los protocolos de seguridad y planes de emergencia y contingencia de los escenarios deportivos", se lee en el comunicado.



De igual manera, Mindeporte advierte que ha desplegado acciones para fortalecer la aplicación de las sanciones por conductas que afecten la convivencia en los estadios y eso incluye las agresiones verbales contempladas en el artículo 98 de la Ley 1453 de 2011.



"Por lo tanto, solicitamos a los aficionados el cumplimiento de lo establecido en el artículo 31 del Decreto 1007 de 2012, que hace referencia al Estatuto del Aficionado, el cual prohíbe al interior de los estadios mensajes incitadores de violencia, inclusive de carácter racista o xenófobo, y entonar cánticos discriminatorios", indicó.



Por último, dijo: "De igual manera, la Ley 1257 de 2008 establece normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, las cuales fueron vulneradas recientemente por los hechos de conocimiento público en contra de la señora ministra del Deporte y la hija del señor presidente de la República, Gustavo Petro".



Mindeporte señaló que no "podemos permitir que este tipo de manifestaciones nocivas opaquen los triunfos, el esfuerzo y el espíritu deportivo que tanto enaltecen a nuestra nación. Juntos, con determinación y en equipo, haremos de cada espectáculo deportivo un ejemplo de convivencia pacífica y respetuosa".

