'Canelo' Álvarez destroza a Fielding y no descarta duelo con Golovkin

El púgil mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, que desde la pasada noche es el nuevo campeón del mundo del peso supermediano, versión Asociación Mundial de Boxeo (AMB), al vencer por nocáut, en el tercer asalto, al inglés Rocky Fielding, dijo que no tendría problemas en enfrentarse de nuevo al kazajo Gennady Golovkin.

"Siempre he dicho y lo repito, que lo único que deseo es enfrentarme a los mejores rivales y hacer grandes combates para los aficionados", declaró Álvarez después de haber dejado nocáut a Fielding tras derribarlo cuatro veces. "Me sorprendió lo fuerte que estuve con mis golpes y lo bien que me encontré en el nuevo peso".



A pesar del triunfo, en la pelea celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, ante un lleno de 20.112 espectadores, Álvarez reconoció que las cosas le salieron mucho mejor de lo que esperaba. "Ese fue el plan en el gimnasio, golpear el cuerpo y luego subir a la cabeza, y ese es el resultado. Un victoria, ante un rival que nunca me hizo daño con sus golpes", destacó Álvarez, que debutó en el Madison Square Garden y se convirtió en el décimo púgil mexicano que logró el título en tres divisiones de peso diferentes.



"No tuve problemas en ningún momento, todo fue perfecto". Álvarez, de 28 años, que dejó su marca en 51-1-2, con 35 nocáuts, dijo que el no haber tenido que deshidratarse para ganar peso le había favorecido a la hora de tener mejor forma física. "Me he sentido muy bien, muy bien en mi nuevo peso, dado que no perdí potencia en mis golpes, al contrario estuve más fuerte, y eso se notó en como actué sobre el cuadrilátero", valoró Álvarez, pero sin que dijese si iba a seguir dentro del peso supermediano o bajaba de nuevo al mediano en su próxima pelea, programada para el 4 de mayo del 2019.

Boxeo Canelo Alvarez (51-1-2, 35 KOs) entró en una lista selecta de Boxeadores mexicanos al convertirse en Campeón del mundo en tres divisiones al derrotar a Rocky Fielding (27-2, 15 KOs) por Nocaut técnico en el 3ero ante una multitud de 20.112 #ThekingVM pic.twitter.com/8rlzcG6Vee — VICTOR MARCANO (@thekingVM) 16 de diciembre de 2018

"Tendremos que ver", comentó Álvarez. "Tengo que hablar con mi equipo, disfrutar de las vacaciones y luego hablaré con mi equipo. Pero ahora, sin lugar a dudas, lo que quiero son las mejores peleas. Lo que siempre quiero hacer es hacer lo mejor. Pelear, ya sea por títulos mundiales o no. Ahora mismo, lo que puedo decir es que solo quiero hacer las mejores peleas para el público".



Sin embargo, la que protagonizó ante Fielding no pudo reflejar esa filosofía porque el púgil inglés salió a pelear sin ninguna estrategia y se limitó a dejar que Álvarez impusiese los tiempos y los golpes, como si de un entrenamiento se tratase, de ahí que el árbitro Ricky González la parase a la cuarta caída.



Al margen de la pobre imagen que dio Fielding, de 31 años, que hacía su primera defensa del título, el presidente ejecutivo de Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya, se hizo eco de los pensamientos de Álvarez porque estaba impresionado de lo fuerte que se veía el campeón mexicano en el peso súper mediano.

Canelo Álvarez campeón mundial otra vez y en otro peso. No tuvo ni que tocarle la cara casi a Rocky. Lo molió con su zurda abajo de las costillas... pic.twitter.com/Qdom152EnC — Alejandro Figueredo (@afigue2010) 16 de diciembre de 2018

"Mostró que puede pelear en esta división", comentó De La Hoya. "No tenemos oponentes en absoluto. Ni siquiera estamos pensando en nadie. Vamos a disfrutar las vacaciones, nuestras familias, y luego, como equipo, elegiremos con quién peleará Canelo, ya sea en el peso mediano o supermediano. Tiene muchas opciones mientras definimos la próxima pelea".



Las peleas más atractivas están ciertamente en la división de peso mediano, en la que Álvarez podría enfrentar de nuevo a Golovkin en una tercera pelea, aunque Golovkin sigue siendo un agente libre de transmisión y está en proceso de sopesar las ofertas de ESPN, DAZN y Premier Boxing Champions, que tiene acuerdos Showtime y Fox.



"Para mí, me siento como el 15 de septiembre, mostré que era mejor, pero fueron dos grandes peleas con Golovkin, y si la gente lo quiere, podemos lograr un tercer enfrentamiento", agregó Álvarez. "Mi objetivo es hacer buenas peleas, que dejen contentos a los aficionados y asegurarme que el nombre de Canelo Álvarez y México se mantenga en alto".







