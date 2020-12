'Canelo' Álvarez vuelve para defender sus coronas 

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, considerado el mejor púgil del momento sin límite de peso, peleará este sábado contra el inglés Callum Smith en un combate en San Antonio, Texas, que pinta como uno de los mejores del año.

Con 53 victorias, 36 por nocaut, un empate y una derrota, Álvarez y Smith, que ha ganado sus 27 peleas, combatirán por las fajas de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).



En el Alamodome de San Antonio, ante unos 12.000 aficionados, el combate debe ser emotivo entre un "Canelo" en un momento de madurez como profesional, contra un oponente invicto, con buen boxeo, pegada y con 18 centímetros más de estatura.



Smith tiene la oportunidad de su vida para acceder a las grandes bolsas y tratará de sacar provecho de su mayor alcance; saldrá a pelear desde la larga distancia, confiado en no dejar entrar al mexicano.



Álvarez se ha entrenado con el peso pesado cubano Frank Sánchez y eso le ha permitido prepararse para detener a un contrario más corpulento y de brazos largos; el púgil originario de Guadalajara tratará de ser paciente para romper la guardia del europeo y con embestidas desde la media y la corta distancia buscar los mejores impactos.



"Lo que genere riesgo es lo que me gusta, esta pelea es un gran riesgo para mi carrera, pero también una oportunidad para hacer historia; Callum es el número uno de las 168 libras y quiero hacer campaña en ese peso", señaló Saúl este jueves en una rueda de prensa.



El pesaje está señalado para este viernes. Después de esa ceremonia se comprobará en qué condiciones subirá al ring Smith y si llegó a las 168 libras con facilidad o sufrió en el proceso y como consecuencia llegará desgastado a la pelea.



Los dos boxeadores se han mantenido inactivos por más de un año, sin embargo se han entrenado y se espera que lleguen en buenas condiciones físicas, listos para escenificar una pelea de grandes emociones, en la cual, si bien el mexicano es favorito, pueden pasar muchas cosas.



"Entiendo que el "Canelo" es favorito. Eso me da satisfacción porque he trabajado fuerte para estar donde estoy; debo tener una táctica establecida, observar qué sucede en la pelea. Nunca rehuyo el combate y creo poder ganar a cualquiera", comentó Smith.



La presentación de Álvarez cerrará un año en el que a pesar de la pandemia, México logró algunos triunfos internacionales, como el del piloto Sergio "Checo" Pérez en el Gran Premio de Fórmula Uno de Sakhir, el de los lanzadores Víctor González y Julio Urías con los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial de Béisbol.



En el boxeo Yulihan Luna le arrebató a Mariana 'Barby' Juárez el cinturón gallo del CMB y Lourdes Juárez le quitó a Guadalupe Martínez la faja súper mosca. Francisco Estrada retuvo el título mundial súper mosca del CMB, Luis 'Pantera' Nery se hizo del cetro supergallo del CMB y Emmanuel Navarrete el de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, en otras tres de las actuaciones más sobresalientes.



DEPORTES

Con Efe