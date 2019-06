Campamento de prospectos del baloncesto americano, en Medellín

La National Basketball Association (NBA), la Federación Internacional de Basquetbol (Fiba) y la Federación Colombiana de Baloncesto (FCB) anunciaron este miércoles los nombres de los 64 prospectos, mujeres y hombres, quienes viajarán a Medellín para formar parte del décimo campamento Basketball Without Borders (BWB) Américas.

El evento se llevará a cabo del lunes 24 al jueves 27 de junio en el Coliseo Iván de Bedout, en Medellín, y esta será la primera ocasión en que el programa global de desarrollo y comunidad de la NBA y la Fiba se lleve a cabo en Colombia.

El BWB Americas 2019 reunirá a los mejores prospectos, mujeres y hombres de 17 años y menores de América Latina y el Caribe, para tener contacto directo con jugadores, exjugadores y entrenadores de la NBA y la FIBA, y competir contra los mejores jugadores jóvenes de la región.



Los actuales jugadores de la NBA y exparticipantes del BWB, Bruno Caboclo (Memphis Grizzlies; Brasil; BWB Americas 2013) y Jamal Murray (Denver Nuggets; Canadá; BWB Global 2015); el exjugador de la NBA, Carlos Arroyo (Puerto Rico); la exjugadora de la WNBA, Ruth Riley (EU) el jugador colombiano Juan Palacios, Daniel Santiago (Puerto Rico) y Keith Bogans (EU) estarán entre los entrenadores del campamento.



Los actuales entrenadores asistentes de la NBA, Zach Guthrie (Utah Jazz), Royal Ivey (New York Knicks), Dutch Gaitley (Charlotte Hornets) y Dawn Smyth (Canada Basketball) también estarán entre los ‘coaches’ del BWB Americas. Patrick Hunt (Presidente de la World Association of Basketball Coaches; Australia) y Gersson Rosas (Presidente de Operaciones, Minnesota Timberwolves; Colombia) fungirán como directores del campamento, mientras Ernest Eugene (Orlando Magic) será el director atlético del evento.



Jugadores y entrenadores buscarán transmitir sus conocimientos y experiencia a través de diversas actividades como eficiencia de movimientos, desarrollo de habilidades, juegos 5 vs. 5 y seminarios diarios sobre habilidades para la vida enfocados en salud, liderazgo y comunicación. Una mujer y un hombre serán nombrados BWB Americas MVP del campamento al finalizar el evento.



La NBA y la Fiba organizado 58 campamentos BWB en 37 ciudades en 29 países en los cinco continentes. El BWB ha recibido a más de 3.400 participantes de 129 países y territorios. Más de 290 jugadores y exjugadores de la NBA y la WNBA han apoyado a más de 230 miembros del ‘staff’ de equipos de las 30 franquicias de la NBA, como 60 exparticipantes del BWB tomados en el ‘draft’ de la NBA o firmados como agentes libres.



El listado de mujeres por Colombia está conformado por Gabriela Chivata, Julieth Rivera, Carolina Rojos, Esperenza Morales, Daniela González, Naylee Cortés y Karol Yara. En hombres fueron elegidos Felipe García, Miguel Lozada, Benjamín Palacios y Rayner Torres.



