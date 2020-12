Villegas y Muñoz, listos para el último torneo oficial de 2020

El estadounidense Justin Thomas será el único jugador ´Top 10´ en el campo y gran favorito para ganar a partir de este jueves torneo Mayakoba Golf Classic, el evento final del 2020 del PGA Tour. Cabe recordar que la temporada, que comenzó el pasado 10 de septiembre, se extenderá hasta el 5 de septiembre de 2021.

Thomas, tercero del escalafón mundial, se convirtió en el favorito cuando su compatriota Dustin Johnson, quien ocupa la cima del ranking, decidió no participar en el evento en El Camaleon Golf Club.



Thomas, quien tiene dos victorias en el 2020, viene de un cuarto puesto en el Masters de Augusta y tiene cinco resultados consecutivos entre los 15 primeros.



Cuando recuerda su año, a Thomas le gusta lo que ve, pero dice que podría haber sido incluso mejor. "Estaba, ya sabes, probablemente a cuatro o cinco rondas de tener otro año histórico, pero eso no significa que eso no pueda suceder el próximo año", señaló Thomas. "Todavía no veo ninguna razón por la que alguien no pueda ganar ocho, nueve, 10, 11 veces en una temporada".



"Sé que no es probable y mucha gente (piensa) que probablemente no pueda suceder. Pero, como dije, estuve a un par de rondas de ganar cinco o seis veces en una temporada corta", añadió.



Uno de los mayores rivales de Thomas será el cuatro veces ganador de torneos grandes, su compatriota Brooks Koepka, quien viene de otra lesión. Koepka terminó segundo detrás de Thomas en el WGC-FedEx St. Jude Invitational.



El ex ganador Harris English también estará en el campo. English ha jugado un golf sólido esta temporada terminando entre los 20 primeros en 12 de sus últimos 17 torneos. Ocupó el quinto lugar en solitario en este evento el año pasado.



El favorito del país de origen es el mexicano Abraham Ancer, quien viene de una sólida actuación en el Masters. Ancer busca ganar en su país de origen por primera vez.



Otros latinoamericanos en el evento son los también mexicanos Isidro Benítez, Carlos Ortiz, Armando Fabelas, Roberto Díaz y Aaron Terrazas, el chileno Joaquín Niemann, los argentinos Emiliano Grillo y Fabián Gómez, el venezolano Jhonattan Vegas, los colombianos Juan Sebastián Muñoz y Camilo Villegas, y el puertorriqueño Rafael Campos, así como los españoles Santiago Tarrio y Rafa Cabrera Bello.



Con AFP