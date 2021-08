Camilo Villegas y su esposa serán padres por segunda vez

Camilo Villegas y su esposa, María Ochoa, serán padres por segunda vez. La pareja del golfista colombiano hizo el anuncio a través de su cuenta de instagram.

"Y luego ... Ocurrió el milagro de la vida. El bebé arco iris llegará en diciembre de 2021", escribió María, acompañado de tres fotos suyas en la playa mostrando su estado actual. La esposa de Camilo está en la semana 20 de su embarazo.

La noticia llenó de alegría a los seguidores de Villegas. Cabe recordar que su primera hija, Mía, falleció en julio del año pasado, luego de luchar contra un cáncer.



"En el proceso nunca llegué a pensar eso: eran días oscuros y estábamos enfocados en otra cosa. Pero sí lo iba viendo, cómo la gente se preocupaba, mandaba buena energía. Cuando vuelvo a las canchas y veo cómo me reciben, fue emotivo, positivo, pero también hubo lágrimas, porque revivía ciertos momentos. Estoy muy agradecido con el mundo golfístico y también con el mundo no golfístico", le dijo Villegas a EL TIEMPO en diciembre del año pasado, acerca del apoyo que había recibido cuando volvió a jugar.



Cabe recordar que Villegas estuvo casi dos años sin competir por una lesión en el hombro y que está en pleno proceso para recuperar su tarjeta completa en el PGA Tour, razón por la cual no participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a los que había logrado clasificar. En esa competencia, Juan Sebastián Muñoz perdió un playoff por la medalla de bronce.



