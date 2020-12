Así fue la primera ronda de Villegas y Muñoz en Mayakoba

El golfista escocés Russell Knox tomó la cabeza del torneo Mayakoba

Golf Classic en Playa del Carmen (México) tras la primera ronda del jueves, con el chileno Joaquín Niemann y el argentino Emiliano Grillo en la segunda posición compartida.

Knox, número 217 del ránking mundial, firmó una tarjeta de 65 golpes, seis bajo par, logrando birdies en cinco de los seis últimos hoyos del campo El Camaleón

Golf Club.



"Me costó unos cuantos golpes asentarme en mi ronda, pero cuando lo hice tuve seis o siete hoyos muy buenos", dijo Knox, de 35 años. "Golpeé bien la pelota. Pude ser bastante agresivo".



Con 66 golpes, a uno de distancia del escocés, se situaron empatados Niemann, Grillo y el estadounidense Tom Hoge. Niemann, número 43 de PGA, anunció que donará sus premios en el torneo, además de 5.000 dólares por cada birdie y 10.000 por cada eagle, para ayudar a sufragar el tratamiento de un bebé gravemente enfermo en Chile.



"Estoy jugando para Rafita (Rafael Calderón), uno de mis primos que fue diagnosticado hace un par de días con una enfermedad realmente rara", dijo Niemann, de 22 años. "Todos los chicos aquí en el circuito están siendo muy amables, usando las pequeñas cintas que tenemos para apoyar a Rafita. Él está luchando ahora en Chile, así que tenemos que trabajar para ayudarlo".



La figura local Carlos Ortiz, que en noviembre logró el primer título del PGA Tour para México en 42 años, firmó 67 golpes y se sitúa en el quinto lugar, compartido con otros siete jugadores.



El colombiano Camilo Villegas entregó una tarjeta de 70 golpes, uno bajo par, para ubicarse en la casilla 36. Por su parte, su compatriota Juan Sebastián Muñoz terminó con 73 impactos (+2), y está en el puesto 93.



Los dos primeros del ranking de la PGA, el estadounidense Dustin Johnson y el español Jon Rahm, así como otras estrellas como Tiger Woods no participan en este evento.



DEPORTES

Con AFP

