DeChambeau, líder en Las Vegas; así les fue a Villegas y Muñoz

En su primer torneo tras conquistar el Abierto de Estados Unidos, el golfista Bryson DeChambeau tomó la delantera del PGA Shriners Hospitals for Children Open de Las Vegas tras la primera ronda del jueves.

El golfista estadounidense, número seis del ranking mundial, firmó una tarjeta de 62 golpes, nueve bajo par, para igualar su ronda más baja en el circuito PGA.



En su regreso a la competición después del triunfo en el Abierto, su primer Grand Slam, el golfista californiano demostró que mantiene un excepcional momento de forma al conseguir nueve birdies, cinco de ellos consecutivos, para hacerse con el liderato en el campo TPC Summerlin de Las Vegas (Nevada).



"Fue un gran día para jugar bien", dijo DeChambeau. "Aquí no hay viento en su mayor parte y sientes que puedes bombardearlo por todas partes y golpear 'wedge' cerca".



"Y tuve la suerte de hacer muchos putts para empezar mi día", señaló DeChambeau, quien ya se impuso en este torneo en 2018 y quedó en cuarta posición el año pasado.



El estadounidense se colocó a un golpe de distancia de un grupo de cinco compatriotas: Austin Cook, Harold Varner, Scott Harrington, Patrick Cantlay y Nate Lashley. Por detrás se situó el argentino Emiliano Grillo, que terminó con 64 golpes, siete bajo par.



El colombiano Camilo Villegas entregó una tarjeta de 66 golpes, cinco bajo par, para ubicarse en la casilla 21, mientras su compatriota Juan Sebastián Muñoz acabó con 68 impactos (-3), para terminar la primera ronda en el puesto 59.



Los dos primeros del ranking de la PGA, el estadounidense Dustin Johnson y el español Jon Rahm, así como otras estrellas como Tiger Woods no participan en este evento.

