Dura jornada para Villegas y Muñoz en Phoenix, en el PGA Tour

El dúo estadounidense formado por Mark Hubbard y Matthew NeSmith tomó este jueves la cabeza en el torneo Phoenix Open del circuito PGA tras la primera ronda en Scottsdale (Arizona).

Ambos golfistas, que persiguen su primer título profesional, firmaron sendas tarjetas de 63 golpes, ocho bajo par.



(Además: ¿Autocrítico? James hizo el primer balance de su paso por el Everton)



Hubbard (153º del ránking mundial) logró ocho birdies durante su recorrido, cuatro de ellos en los últimos cuatro hoyos, para alcanzar en el liderato a NeSmith (195º), que sumó seis birdies y un águila en el hoyo 13.



"Me encanta este torneo. Es genial tener a aficionados de vuelta", dijo Hubbard sobre la presencia de unos 5.000 espectadores diarios en el campo TPC Scottsdale, la mayor cantidad permitida en un evento PGA desde la irrupción de la pandemia de coronavirus.



"Es divertido", coincidió el español Jon Rahm. "Es estupendo tener realmente respuesta cuando pegas un golpe en el green. No hemos tenido nada de eso durante un tiempo, y a veces no sabes si estás a 30 pies o a tres. Es agradable tener esa retroalimentación, escuchar a los aficionados animándote".



Rahm, número dos del mundo, arrancó el torneo en el puesto 21 compartido, a cinco golpes de los líderes, mientras el norirlandés Rory McIlroy y el estadounidense Justin Thomas se encuentran más alejados a siete golpes.



(En otras noticias: Confirmado: día y hora del partido Colombia vs. Brasil)



Los colombianos Camilo Villegas y Juan Sebastián Muñoz tuvieron una jornada muy complicada. El primero terminó con 74 impactos, tres por encima del par y a tres del hipotético corte, que se hará este viernes. El antioqueño reapareció tras retirarse la semana pasada luego de jugar la primera ronda.



Muñoz terminó mucho más abajo, con 78 impactos (+7) y con muy complicadas opciones de llegar al fin de semana. El bogotano no jugaba desde hace tres semanas, cuando terminó de 65 en el Sony Open, en Hawaii.



DEPORTES

Con AFP