Camilo Villegas y Nicolás Echavarría, los dos colombianos que quedan en el PGA Tour tras la partida de Juan Sebastián Muñoz al LIV Golf, vuelven a competencia esta semana en el Honda Classic, un torneo de gran significado para el primero.

La victoria de Villegas en el Honda Classic en 2010 fue la muestra de uno de los mejores momentos de su carrera. Esa misma semana estuvo en Bogotá, en el Pro-Am del Colombia Championship, que ese año tenía su primera edición. Viajó a Estados Unidos, jugó y ganó.

Camilo Villegas en 2010, en Bogotá, en la misma semana en la que ganó el Honda Classic. Foto: Héctor Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO

Hoy, el momento de Villegas es diferente: está en pleno trabajo para recuperar su tarjeta completa y está haciendo algunos cambios en su swing. Hace dos semanas jugó el Astara Golf Championship en Bogotá y no pudo superar el corte.



Por su parte, Echavarría, quien ha trabajado en lo físico y en su golf durante las últimas semanas, buscando mayor regularidad en los eventos, también sumó a su grupo de trabajo a su hermano, Andrés Echavarría, quien le ayudará con su juego corto, para conseguir los objetivos planteados y lograr mejorar sus sensaciones alrededor de ‘green’.



“Este es un campo que se va a poner ‘picante’ con el paso de los días y cuando el viento empiece a jugar. Me alegra mucho estar aquí, en el lugar en el que Camilo hizo historia para el golf colombiano y, mucho más me alegra tenerlo al lado, seguro que daremos lo mejor por obtener buenos resultados y volver a dejar la bandera del país en lo más alto”, aseguró Nicolás tras su segunda ronda de práctica en el PGA National, casa del certamen.

Nicolás Echavarría Foto: Enrique Berardi. PGA Tour

Las horas de salida para los colombianos



Para este torneo, Nicolás estará acompañado de Sam Stevens y Trace Crowe durante las dos primeras rondas de competencia y, seguramente, que habrá una buena cantidad de público siguiéndolo pues el Honda Classic marca el inicio del conocido ‘Florida Swing’, parte de la temporada en la que la gira recorre campos del mencionado estado.



Echavarría arrancará su primera ronda a la 1:46 de la tarde, hora colombiana. Por su parte, Villegas jugará en las dos primeras jornadas al lado del venezolano Jhonattan Vegas y el estadounidense Billy Horschel. Dará su primer golpe a las 7:45 a. m. de Colombia.



DEPORTES

Con información de oficina de prensa

