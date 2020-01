¡De vuelta! Camilo Villegas estará en competencia muy pronto

Después de casi dos años de inactividad debido a una lesión en el hombro derecho, Camilo Villegas ya había sido anunciado como una de las figuras del Country Club de Bogotá Championship, torneo del Korn Ferry Tour que se jugará del 6 al 9 de febrero. Sin embargo, el golfista colombiano tendrá competencia oficial mucho antes de eso.

La última ronda oficial de Villegas había sido el 30 de marzo de 2018. Ese día quedó por fuera del corte del Houston Open, del PGA Tour, con una tarjeta de 75 golpes. Ahora, el propio jugador le confirmó a EL TIEMPO el torneo en el que volverá a competir.

Villegas iba camino a Bahamas, donde participará en el The Bahamas Great Exuma Classic at Sandals Emerald Bay, el torneo inaugural de la temporada 2020 del Korn Ferry Tour (antes web.com Tour), el circuito de ascenso a la máxima categoría del golf mundial. El certamen se jugará del 12 al 15 de enero.



En ese circuito, que antes también se llamó Nationwide Tour, Villegas comenzó su carrera profesional en 2005, cuando fue invitado a jugar en el Panamá Championship. En ese torneo terminó en la segunda casilla y ahí comenzó su crecimiento hasta alcanzar, a finales de ese año, su tarjeta en el PGA Tour.



En el máximo circuito ganó cuatro torneos: el BMW Championship y The Tour Championship, en 2008; el Honda Classic, en 2010, y el Wyndham Chmapionship, en 2014. En 2008 terminó de segundo en la FedEx Cup, detrás de Vijay Singh, y llegó a estar en el top 10 de la clasificación mundial.



Ahora, ya recuperado de sus problemas físicos, Villegas está de vuelta, en un torneo en el que también participarán los colombianos Marcelo Rozo y Nicolás Echavarría, que este año tienen tarjeta en el Korn Ferry Tour.



