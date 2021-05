Malas noticias para Villegas: se baja del Wells Fargo Championship

Camilo Villegas está muy cerca de recuperar su tarjeta completa en el PGA Tour, luego de terminar en la casilla 11 del Valspar Championship. Sin embargo, el golfista colombiano se vio obligado a tomar una decisión con respecto a su participación, a partir de este jueves, en el Wells Fargo Championship.

Villegas estaba en el field del torneo gracias a una invitación de los organizadores, pues ya completó el número de certámenes a los que tenía acceso por la exención médica que le otorgaron por su lesión en el hombro.



(Lea también: Oficial: Santa Fe, Nacional y Equidad no juegan la Copa en Colombia)



Sin embargo, el antioqueño decidió no jugar esta semana, debido a dolores en la espalda.



“Tuve una buena semana, la verdad he estado con un dolorcito de espalda, apenas pegué el ‘drive’ del 18 di gracias que no tenía que pegar más ‘drives’, no me sentía muy bien en la cancha”, había dicho Villegas el domingo. “Tengo pensado jugar la próxima semana, pero voy a ir a la casa a revisar la espalda cómo está y esperemos que no sea nada grave”, agregó.



Villegas ocupa la casilla 96 de la FedEx Cup, con 371 puntos. El cálculo es que con 400 logre meterse a los playoffs.



(En otras noticias: ¿Está en duda la Copa América por la situación en Colombia?)



El que reaparece esta semana en el Wells Fargo Championship es el también colombiano Juan Sebastián Muñoz.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Manchester City: primer finalista de la Liga de Campeones



- Eduardo Méndez habló sobre la suspensión de Santa Fe vs River Plate



- Los mensajes de futbolistas colombianos sobre las protestas en el país