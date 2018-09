A 10 años de su mejor momento, Camilo Villegas lucha por volver

Hace diez años, Camilo Villegas estuvo muy cerca de ganar la FedEx Cup. Ganó los dos últimos torneos de la temporada, el BMW Championship y The Tour Championship. Hoy, tras casi cinco meses sin jugar, el colombiano espera una respuesta del PGA Tour, tras pedir una exención por salud, aduciendo una lesión en un hombro.

El remate de temporada de Villegas en 2008 fue sensacional. No había pasado el corte en el Barclays, terminó tercero en el Deutsch Bank y buscaba su paso a los 30 de la final en el BMW, y vaya si lo consiguió: fue su primer triunfo en las grandes ligas del golf.



Cargado de tigre, llegó al campo sagrado del East Lake Golf Club en Atlanta, el escenario que siempre recibió The Tour Championship. Allí volvió a demostrar su gran momento: terminó empatado con Sergio García y en un espectacular desempate logró su segundo triunfo. Fue segundo en la FedEx Cup. Con el reglamento actual habría sido el campeón.



La realidad de Camilo hoy es bien distinta. Desde su triunfo en el Wyndham Championship, el cuarto de su carrera, en 2014, no volvió a figurar. Lleva 12 temporadas seguidas en el máximo circuito, pero en la actual las cosas no salieron bien: jugó 14 torneos, falló 6 cortes, tuvo un solo top 25 y el 30 de marzo, tras no pasar el corte en el Houston Open, decidió no jugar más.



De allí en adelante, poco se supo de él, salvo su incursión en algunas pruebas de ciclismo, en las que ha sido exitoso en las categorías que compite. “He estado esperando un progreso en mi hombro. No he pegado ni un tiro en casi cinco meses, ya que tengo una sensación severa de pellizco en el hombro cada vez que sigo con mi swing. La recuperación ha sido más lenta de lo deseado”, escribió en su cuenta de Instagram el pasado 29 de agosto.



Con solo 36 años, es mucho lo que aún se puede esperar de Villegas. Depende de las ganas que tenga de volver y del compromiso con el juego.



Germán Calle

Para EL TIEMPO