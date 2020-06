‘Mi hija está luchando por su vida’: Camilo Villegas

El golfista colombiano Camilo Villegas se refirió este miércoles al estado de salud de su hija Mía, de 2 años, que lucha contra un tumor cerebral.

Villegas, quien regresó este año a la actividad luego de 21 meses, estará desde este jueves en el Korn Ferry Tour Challenge at TPC Sawgrass, torneo que reanudará la temporada del circuito alterno del golf estadounidense, en Jacksonville (Florida).



La pequeña fue diagnosticada con un tumor cerebral y otros, más pequeños, en la columna vertebral. Luego de varias cirugías, Mía se encuentra en la segunda etapa de quimioterapia y está pendiente de evolución.



“Ha sido muy duro verla sufrir. Ella sigue luchando y nos inspira a seguir adelante. Por eso estoy acá listo para volver a jugar golf. Estoy aquí por ella. Así como he tenido la fortuna de volver a jugar golf, sé que festejaremos cuando ella esté totalmente recuperada”, aseguró Villegas en rueda de prensa.



Mia ha sido tratada desde el comienzo en el Nicklaus Children’s Hospital en Miami y sus padres esperan que en un par de meses tener noticias positivas sobre la segunda etapa de quimioterapia y las mediciones que le han sido suministradas.



“Han sido meses muy duros. Mi esposa ha sido un apoyo increíble y fue quien me dijo que viniera a jugar golf. La situación con Mia no ha sido fácil, pero ella ha luchado por su vida y ver cómo lo hace ha sido una motivación para toda la familia. Realmente no sé dónde está mi cabeza, pero sé dónde está mi corazón”, agregó el golfista antioqueño, ganador de cuatro torneos en el PGA Tour.

“Hay muchos momentos de ansiedad. Siempre pensamos en positivo y aunque esta ha sido la realidad de nuestra familia en los últimos meses sabemos que Mia ha sido muy fuerte y ha sido una inspiración. Vengo a jugar golf y la próxima semana volveré a verla”, aseguró Villegas.



Tras una para de 21 meses por una lesión en el hombro, Villegas volvió a competir en Bahamas, en enero de este año. También regresó a un torneo en Colombia: fue Top-5 en el Country Club de Bogotá Championship. Y volvió a jugar en el PGA Tour, en el Honda Classic. Esa misma semana le diagnosticaron la enfermedad a su hija.



“Vivimos en un mundo de redes sociales y de comunicación constante. Era cuestión de tiempo. Clarke Jones, quien es mi agente, me dijo que los medios de comunicación querían hablar conmigo. Sabía que hablaríamos el tema y no lo hago para que sientan pena, lo hago para que la gente sepa y nos manden buena energía”, dijo Villegas.



“¿Qué si mi hija siente dolor? La respuesta es sí. Muchas veces estamos en casa viendo televisión o jugando y ella llora. Pensaba en cómo puede hacer para ver televisión o jugar mientras siente dolor. Entendí que es una niña y quiere jugar. Es demasiado fuerte. Es inspirador. Es duro verla así, pero te inspira en todo momento”, agregó.



En el torneo que reanudará la temporada del Korn Ferry Tour también estarán los colombianos Marcelo Rozo y Nicolás Echavarría. Y este mismo jueves volverá el PGA Tour con el Charles Schwab Challenge, en Fort Worth (Texas), con la participación de Juan Sebastián Muñoz



