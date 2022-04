Camilo Villegas estuvo en la Presidents Cup como jugador y ahora, a los 40 años y con 17 temporadas en el PGA Tour, espera aportar su experiencia para que el equipo internacional se sacuda del dominio de Estados Unidos, que ha ganado todas las ediciones desde 2005.

El colombiano será uno de los asistentes del capitán Trevor Immelman, junto al australiano Geoff Ogilvy, el coreano K. J. Choi y el canadiense Mike Weir, en el torneo que se jugará en el Quail Hollow Club de Charlotte (Carolina del Norte), del 20 al 25 de septiembre.



La Presidents Cup enfrenta a los equipos de Estados Unidos y del resto del mundo, sin contar a Europa. Se disputa cada dos años. Cada equipo cuenta con 12 jugadores, que se enfrentan en duelos por parejas en las tres primeras jornadas y 12 duelos individuales el último día.



“Muy contento cuando recibí la llamada de Trevor, siempre me ha gustado hacer parte de equipos, es como volver a la Universidad de Florida, es un ambiente especial. Tuve la oportunidad de jugar en 2009 y es la oportunidad de aportar mi granito de arena a este equipo”, dijo Villegas.



Para Villegas, es una experiencia nueva estar en el manejo de un equipo de golfistas. “Va a ser una experiencia de mucho aprendizaje, ver cómo maneja Trevor Immelman y los tres asistentes que tienen más experiencia que yo. Soy una persona analítica, que me gusta aprender y, a diferencia de los otros, sigo en actividad en el PGA Tour, así que puedo tener cercanía, analizarlos semana a semana”, explicó.



Sobre los objetivos en la Presidents Cup, Villegas analizó: “Tengo muy buenos recuerdos de 2009, del equipo, de la unión, es como volver a los años universitarios. El objetivo sigue siendo el mismo, ganar, pero es una semana larga, donde conoces a los jugadores más que nunca, aprendes de ellos de una manera diferente al día a día del PGA Tour. Es una experiencia diferente, no estar jugando, pero sí aportando”.



Villegas ha sido el único colombiano en jugar la Presidents Cup. Su compatriota Juan Sebastián Muñoz aspira a llegar al equipo para esta edición. Cabe recordar que cada escuadra tiene 12 jugadores, escogidos por su posición en el escalafón mundial. Hoy Muñoz estaría de 15 en esa lista.



“Sebastián está en este momento afuera del equipo, pero con grandes chances, y los puntos se incrementan a partir del PGA Championship, se busca premiar a los que terminan bien la temporada”, explicó Villegas. “Las cosas se van dando por sí solas, no hay que ponerse presión extra: Sebas ya ha ganado en el Tour y me encantaría poder verlo por el equipo. Aún falta bastante, sus resultados van a ser importantes antes de la elección del equipo final”, agregó.



Sobre la elección de Immelman al incluir a un latino entre sus asistentes, Villegas dijo: “Trevor fue muy analítico a la hora de escoger a sus capitanes: es un equipo internacional, con diferentes culturas e idiomas. Mike Weir, canadiense y con experiencia; Geoff Ogilvy, australiano y amante de estos torneos en equipo; K. J. Choi, leyenda del golf, con buena experiencia, aporta la parte asiática de idiomas que nosotros no conocemos, y yo, desde el punto de vista latino, para poder hacer historia en suelo estadounidense”.



Por ahora, dos jugadores latinoamericanos, el chileno Joaquín Niemann y el mexicano Abraham Ancer, estarían en la lista del equipo internacional. Además de Muñoz, también podría ingresar el chileno Mito Pereira.



“Trevor nos manda los rankings semana tras semana, nos muestra quiénes subieron, quienes bajaron, analizamos los rankings y como se van dando los resultados. Los ocho nombres que tenemos en este momento son nombres fuertes, falta mucho para que se defina el equipo final. En The Players vimos cómo pueden cambiar las cosas: Anirban Lahiri fue segundo y dio un salto grande. Joaco está garantizado, Abraham está cerca y Mito y Sebas tienen una buena oportunidad”, afirmó.



Villegas sigue activo como jugador y esta semana participará en el Zurich Classic de Nueva Orleans, el único torneo por parejas del PGA Tour. Estará al lado del estadounidense Kyle Stanley.



“Esta es la segunda de cinco semanas seguidas, casi nunca lo hago, pero vengo trabajando en algo bueno, que se ha venido dando en los últimos dos meses. Ha sido un año lento, esperamos cambiarlo en el verano para lo que viene”, afirmó el colombiano, que, así las cosas, estará en el México Open, el Wells Fargo Championship y el AT&T Byron Nelson, los tres torneos previos al segundo Major del año, el PGA Championship, que se jugará del 19 al 22 de mayo.



