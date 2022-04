El capitán del equipo internacional Trevor Immelman anunció este martes a sus cuatro asistentes de capitán para la Presidents Cup 2022: Mike Weir de Canadá, K.J. Choi, Geoff Ogilvy de Australia y Camilo Villegas de Colombia. El cuarteto trabajará junto a Immelman en Quail Hollow Club, en Charlotte, Carolina del Norte, del 20 al 25 de septiembre.

Camilo Villegas será por primera vez en su carrera asistente de capitán en una Presidents Cup.



El colombiano fue parte del equipo Internacional en una Presidents Cup (2009), disputada en el TPC Harding Park de San Francisco.

Además de ser cuatro veces ganador del PGA TOUR, Villegas llegó al No. 7 en el Official World Golf Ranking y representó a Colombia en la Copa del Mundo de Golf en 2006 y 2011.



“Traer a Camilo como mi capitán asistente se siente como la manera absolutamente perfecta de completar mis selecciones”, dijo Immelman.



“Para el Equipo Internacional, es imperativo desarrollar un equipo completo. Cuando observo la representación entre países, idiomas y culturas, mi objetivo final es combinarlos de la manera más coherente posible, y Camilo nos ayudará a hacer precisamente eso. Otro aspecto positivo es que él sigue compitiendo en el Tour, por lo que está muy en sintonía con todos los jugadores y tendencias del juego profesional”.

Justin Thomas, con la cintilla de arco iris en homenaje a Mía, la hija de Camilo Villegas, durante el PGA Championship Foto: AFP



Villegas es el único jugador de Colombia en haber competido en una Presidents Cup. Sebastián Muñoz, actualmente en el puesto 15 en la clasificación del Equipo Internacional, buscará convertirse en el segundo colombiano en formar parte del Equipo Internacional.



“Cuando recibí la llamada de Trevor invitándome como asistente del capitán para la Presidents Cup 2022, me sentí muy honrado y emocionado”, dijo Villegas. “Aunque han pasado más de 10 años desde que jugué el evento, todavía tengo recuerdos que son inolvidables, por lo que unirme desde el otro lado como asistente del capitán será lo más destacado de mi carrera”.



Villegas será el único debutante como asistente ya que los otros tres anunciados ya cuentan con experiencia.

Los otros asistentes

Weir hará su tercera aparición como asistente del capitán después de trabajar para Nick Price en la Presidents Cup de 2017 y para Ernie Els en 2019. El canadiense ha competido en cinco Presidents Cup (2000, 2003, 2005, 2007, 2009) y fue compañero de equipo de Immelman en 2005 y 2007. Weir, ocho veces ganador en el PGA TOUR, tiene marca de 13-9-2 en su campaña en Presidents Cup y es uno de los cinco miembros del Equipo Internacional que logró 10 o más victorias en la competencia.



En 2007, la Presidents Cup se llevó a cabo en Canadá por primera vez, con Weir logrando un récord de 3-1-1 destacado por una victoria de 1-arriba sobre Tiger Woods en los matches individuales. Weir ganó ocho veces en el PGA TOUR, incluido el Masters de 2003, una de sus tres victorias en esa temporada. A los 51 años actualmente compite en PGA TOUR Champions, donde logró su primera victoria en el Insperity Invitational 2021.



Choi regresa como asistente por tercera vez después de ser asistente de capitán de Nick Price cuando la Presidents Cup hizo su debut en Corea en 2015 y de Ernie Els en Royal Melbourne en 2019. El coreano jugó tres veces la Presidents Cup (2003, 2007, 2011) y posee un récord general de 6-8 y registró una marca de 3-2 en 2011 junto con Ogilvy en Royal Melbourne. Más recientemente, la pareja se desempeñó como asistentes del capitán junto con Immelman en 2019 en el recordado intento del equipo Internacional de recuperar la Copa.



Las victorias profesionales de Choi en todo el mundo incluyen ocho títulos del PGA TOUR en su carrera, en la que se destaca su victoria en THE PLAYERS Championship en 2011. Considerado uno de los golfistas más exitosos de la historia de Asia, Choi se mantuvo 40 semanas entre los 10 primeros del Official World Golf Ranking.



Listo para hacer su tercer período como asistente del capitán, Ogilvy fue seleccionado por primera vez por Nick Price en 2017 y nuevamente por Ernie Els en Royal Melbourne. Ogilvy disputó tres Presidents Cup consecutivas (2007, 2009, 2011), donde tiene un récord de 7-6-1.



Ogilvy, de 44 años, tiene ocho victorias en el PGA TOUR en su carrera, incluido el US Open de 2006 y tres eventos del World Golf Championship. Ogilvy también ganó dos de los títulos más importantes de Australia: el Australian PGA, en 2008 y el Australian Open en 2010.



La Presidents Cup 2022 se llevará a cabo en Quail Hollow Club, del 20 al 25 de septiembre. Para obtener más información sobre la Presidents Cup o para comprar boletos, visite PresidentsCup.com.

