Camilo Villegas consiguió un nuevo Top-10 en el Honda Classic

El australiano Matt Jones logró el segundo título del PGA Tour de su carrera el domingo con una victoria por cinco golpes sobre el local Brandon Hagy, en el Honda Classic de Palm Beach Gardens (Florida, Estados Unidos).

El jugador, de 40 años de Sydney, aprovechó un colapso a mitad de la ronda del local Aaron Wise (segundo la ronda anterior) para lograr una cómoda victoria en el PGA National de Palm Beach Gardens con un cierre con 68 golpes (-2) para un total de 268 impactos (-12).



Jones, quien comenzó el día con tres largos disparos terminó la ronda con cinco birdies y dos bogeys para sellar su primera victoria desde el Abierto de Houston de 2014.



"He tenido momentos difíciles entre la última victoria y ahora. Es bastante emotivo", dijo Jones. "Tuve algunos momentos difíciles con el putt, pero trabajé duro con mi entrenador y finalmente valió la pena".

Matt Jones, golfista estadounidense. Foto: AFP



Jones, quien había sentado las bases para la victoria del domingo con un excelente 61 (-9) en la primera ronda del jueves, dijo que se había sentido relajado durante todo el torneo.



"Probablemente fue el torneo de golf más tranquilo que he estado en cuatro días seguidos", dijo Jones. "No se puede conseguir un campo de golf más duro que este en estas condiciones. Así que poder hacer eso fue increíble", añadió.



Hagy fue segundo lugar, mientras que los también estadounidenses Chase Seiffert, Brendan Steele, Denny McCarthy y Russell Henley, así como el taiwanés C.T. Pan compartieron el tercer lugar.



El colombiano Camilo Villegas tuvo un excelente torneo al quedar empatado en el octavo lugar con otros cuatro jugadores, todos con un total de 275 golpes (-5).



El cafetero entregó un cartón con 69 impactos en la cuarta y última ronda, para uno bajo par.



El chileno Joaquín Niemann y el venezolano Jhonattan Vegas se ubicaron en los puestos 25 y 30, respectivamente, con 278 (-2) y 279 (-1) por ese orden.



El puertorriqueño Rafael Campos, el español Rafa Cabrera Bello y el colombiano Marcelo Rozo no pasaron el corte del segundo día.



Con AFP