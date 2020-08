Así va Camilo Villegas en su regreso al Korn Ferry Tour

En su retorno a la competencia tras la muerte de su hija Mía, de 22 meses, el golfista colombiano Camilo Villegas logró superar el corte y estará el fin de semana en el Nationwide Children’s Hospital Championship, uno de los torneos que originalmente hacía parte de las finales del Korn Ferry Tour.

Cabe recordar que, debido a la pandemia de covid-19, el circuito alterno no entregará este año ascensos al PGA Tour. Eso también obligó a la cancelación de varios torneos que se juegan en Suramérica para el 2021, entre ellos, el Country Club de Bogotá Championship.



En su segundo recorrido al OSU Golf Club de Columbus (Ohio), Villegas terminó con el par de cancha, 71 golpes, para ubicarse en el puesto 29, siete golpes abajo del único líder del torneo, el australiano Curtis Luck.



En la primera mitad del recorrido, comenzando por el hoyo 10, Villegas hizo un águila en el 12, un birdie en el 18 y bogeys en el 10, 14 y 15. En los segundos nueve, hizo bogey al 2 y al 7 y birdies al 4 y al 8.



Es el quinto torneo que Camilo juega en el Korn Ferry Tour este año y el cuarto corte que supera. Estuvo cerca de ganar su primer torneo en este circuito en febrero, cuando terminó de cuarto en el Country Club de Bogotá Championship.



También participó en un certamen del PGA Tour, el Honda Classic, torneo que ganó en 2010 y en el que en esta ocasión no superó el corte.



El otro colombiano en competencia esta semana en el Korn Ferry Tour, Nicolás Echavarría, no pasó el corte: hizo rondas de 78 y 71.



