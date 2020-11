Camilo Villegas sigue en la pelea en The RSM Classic

El colombiano Camilo Villegas, sigue en la pelea por su quinto título en el PGA Tour: está en el segundo lugar de The RSM Classic.

A los 64 golpes que hizo el primer día, cuando fue líder, Villegas le sumó este viernes una tarjeta de 66 impactos (-6), con un bogey, cinco birdies y un águila en el hoyo 18. Acumula 130 impactos y está a dos del líder, el estadounidense Robert Streb.



Villegas jugó este viernes en el campo Plantation, uno de los dos en los que se disputa este torneo. “Hoy (viernes) estaba más lindo para jugar, había viento, pero estaba más fácil que ayer (jueves)”, señaló el antioqueño.



“Hay mucho pasando allí dentro de la cancha y tengo que estar bien enfocado. Por suerte tener a mi hermano en la bolsa me ayuda a mantenerme tiro a tiro. Una vez que pego en el hoyo uno quiero hacer bien mi trabajo y creo que hoy (viernes) lo pude hacer”, agregó.



Cabe recordar que Villegas estuvo dos años por fuera del circuito por una lesión en el hombro. “Lo más importante es lo bien que me sentí en el campo. El hecho de que el hombro no me moleste es importante, el swing se siente bien y con buena velocidad y por suerte no tengo dolor”, declaró.



El antioqueño no gana un torneo en el máximo circuito desde 2014, cuando se impuso en el Wyndham Championship. Antes había ganado el BMW Championship y The Tour Championship, en 2008, y el Honda Classic, en 2010.



El también colombiano Juan Sebastián Muñoz quedó por fuera del corte: este viernes hizo 73 golpes y el jueves se había apuntado 76.



Con información del PGA Tour

