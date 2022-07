Smith hace historia antes de que caiga una bomba ('Llegando al green')

El australiano Cameron Smith se metió en la historia del golf ganando un The Open muy especial. Se conmemoraban 150 años de historia del torneo y se jugaba en la casa del golf, el viejo campo de Saint Andrews.

Smith, que para muchos representó una sorpresa, está muy lejos de ello. Lo precedían hazañas muy importantes. Fue el primer jugador en la historia de un Major, en el Masters de Augusta de 2020, cuando quedó segundo, en jugar cuatro rondas por debajo de los 70 golpes. Este año puso un récord histórico para un torneo del PGA Tour, en el primer evento del año en Hawaii, disparando 34 bajo par.



A este nacido en Brisbane parece que gustaran los récords. Con lo del Open, se coloca, en compañía de Jack Nicklaus, en los únicos en ganar en un mismo año The Players y el Británico. Pone a su vez el mejor score de los 30 Opens jugados en Saint Andrews, 20 bajo par. La marca anterior estaba en poder de Tiger Woods, con -19, cuando ganó el torneo en el 2000. También se sitúa como uno de los cuatro jugadores que han puesto 20 bajo par en cualquier Major en todos los tiempos.

Cameron Smith, con la Jarra de Clarete, tras ganar el Open Británico. Foto: Robert Perry. Efe

La remontada que llevó a Smith al título



Así las cosas, Smith logró un triunfo impresionante. Había partido con cuatro golpes por debajo de Rory McIlroy, quien por haber nacido en el Reino Unido tenía a su favor prácticamente toda la galería. El otro líder era un noruego, Viktor Hovland, con poca experiencia en una competencia de esta dimensión.



La remontada empezó rápido. Smith disparó birdie en el hoyo 2 y luego en el 5, pasando con 34 por los primeros nueve hoyos. Pero ahí, la ventaja rodavía era de McIlroy, quien disparó 35 para la primera vuelta.



De allí en adelante, el australiano fue una aplanadora inatajable: disparó cinco birdies consecutivos, del 10 al 14, y se puso al frente de la competencia. Logró pares en el 15 y el 16 y vino entonces un momento sensacional, fantástico, una jugada de esas que quedarán enmarcadas para siempre, en el que ha sido el hoyo más difícil, por siempre, del campo de Saint Andrews, el 17.



Con un driver espléndido bordeando el hotel, colocó la pelota en el centro del fairway. Y cuando todos esperábamos un tiro franco al green de 160 yardas, Cameron falló a la izquierda y dejó la pelota al lado del bunker más reconocido del mundo del golf, desde donde se han hecho jugadas maravillosas, pero también se han entregado torneos. Aquí vino la imaginación, la magia de Smith, y también la fortaleza mental para coger el putt, bordear el bunker y colocar la pelota a tres metros del hoyo para después, con esa exquisitez que toca el putt, salvar un par que lo recordará el mundo del golf por siempre.



En el 18 volvió a mostrar su temple: dejó la pelota a un metro en el segundo tiro y su compañero de juego, Cameron Young, que no se había destemplado durante toda la ronda, le hizo un águila para igualarlo.



Smith demostró su templanza y su grandeza. El golf recuerda como uno de los errores más grandes en su historia la ocasión en que Doug Sanders, a 50 centímetros de ese hoyo 18 de Saint Andrews, falló y le entregó la oportunidad a Jack Nicklaus de salir a un desempate que al final ganó. Pero Smith no estaba para eso. Se paró al frente de la bola y, sin swing de ensayo, la embocó. Rory solo tenía la oportunidad de hacer lo de Young, un 2, para salir a disputarle un playoff. No se dio. Cameron Smith tuvo la oportunidad de besar la Jarra de Clarete.



Lo de McIlroy es insólito. Viene hace mucho tiempo perdido con el putt. Cogió los 18 hoyos el green en regulación y solo pudo conseguir dos birdies. Casi imposible con un cierre de 34 putts conseguir un torneo de los grandes.

Se agranda la polémica por el LIV Golf tras el Open



Por supuesto, el LIV fue la comidilla. Dustin Johnson dio la pelea y fue sexto, DeChambeau fue octavo, Abraham Ancer fue el mejor latinoamericano, en la posición 11, y solo Koepka, Oosthuizen y Mickelson quedaron afuera del corte.

Sergio García, una de las figuras del LIV Golf, no la pasó bien en el Abierto Británico. Foto: Paul Ellis. AFP



Al español Sergio García, el Tour Europeo le hizo un desaire que no fue bien recibido por los jugadores. Su compatriota Jon Rahm dijo: “Eso no se hace con un jugador tan grande como Sergio, que le ha entregado su vida al Tour Europeo”.



Pero las cosas no quedan ahí. Los rumores son bien grandes y van a generar una explosión en golf mundial, algo para no creer: el ganador del Open, Cameron Smith, se va para el LIV. El único oriental en ganar el Masters, Hideki Matsuyama, también. El sueco Henrik Stensson, también ganador del Open, viaja para Arabia.



Esto parece estar confirmado y, por supuesto, hará pensar al comisionado del PGA Tour y a los europeos, porque todo parece indicar que pelear con los millones de dólares de los árabes no es cosa fácil. Amanecerá y veremos si esto se confirma y cuántos otros más se irán al tour saudí.



Llegando al 'green'



Germán Calle

Para EL TIEMPO