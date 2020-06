Ya son dos los positivos por covid-19 en el PGA Tour

El golfista estadounidense Cameron Champ se convirtió este martes en el segundo jugador tras Nick Watney que da positivo por coronavirus del PGA Tour, según confirmó la organización a través de su cuenta oficial de Twitter.

El positivo fue detectado en uno de los test rutinarios que hizo el PGA Tour en Cromwell, Connecticut, donde se disputará a partir del jueves el Travellers.



"Me siento bien físicamente y me ha sorprendido y decepcionado a la vez saber el resultado de las pruebas. Ahora lo importante es tomar las medidas necesarias para proteger a los demás, incluidos mis seres queridos", afirmó Champ en el citado mensaje publicado por el PGA Tour.



Champ no participó la semana pasada en el RBC Heritage, donde se detectó el caso de Watney, y llegó a este torneo por su cuenta y no en el "vuelo burbuja" que traía a la mayoría de los participantes.



Ahora, se espera que la organización publique los resultados completos de las pruebas realizadas a todos los jugadores y el personal necesario para la disputa del Travelers.



Champ, igual que Watney, deberá estar en aislamiento diez días y dar negativo en dos pruebas para poder volver al circuito.



Con Efe