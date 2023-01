La rudeza y la ‘verraquera’ son algunas de las características que pueden llegar a tener los deportes, pues la variedad de emociones y la insaciable rivalidad siempre conducen a que la garra rasguñe duro. Pero, ¿qué tan voraz se puede llegar a ser a la hora de jugar o practicar algún deporte?

Durante el Renacimiento italiano, el cual se extendió a finales del siglo XIV hasta alrededor de 1600, nació un violento, salvaje e impetuoso deporte como lo fue el calcio storico, cuya actividad consistía en armar dos equipos para luchar en campo mientras defendían su lado para evitar que fuera invadido.



Del Calcio Storico nacieron otras prácticas como el hockey, el lacrosse, el rugby, el fútbol americano y el dominante fútbol o balón pie, en los que sus interacciones son muy similares.

Calcio Storico, una lucha real

Según la página oficial de Florencia, ‘Visit Florence’, las reglas fueron escritas por primera vez en 1580 por el conde de Florencia, Giovanni de Bardi. Estas consistían en que cada equipo debía tener 27 jugadores y cada uno comenzaba el juego en diferentes lados de un campo rectangular. Se colocaba una pelota en el medio y, durante 50 minutos, los jugadores debían hacer lo que fuera necesario para meter el balón en la red del equipo contrario.



Para poder llegar a la portería contraria, los hombres que participaban tenían que atravesar una serie de golpes, puñetazos, empujones, patadas y demás agresiones que se les pudiera ocurrir durante el duelo.



Cuando los encuentros finalizaban, todos los participantes salían con sus rostros cubiertos de sangre, otros con alguna extremidad partida; varios no podían sostenerse de pie por sentirse aturdidos ante tantos golpes y, en otras instancias, algunos jugadores debían ser asistidos por el cuerpo médico dentro del campo.



Tanta barbaridad durante la disputa fue y sigue siendo criticada al conocerse los premios que recibían los ganadores: una vaca, un poco de dinero y una pieza de tela pintada llamada palio –similar a una túnica o capa–.



Cabe resaltar que, hace más de 500 años, este juego solo era presenciado por miembros de la clase alta de la sociedad florentina.

Alineación

En el calcio storico la formación se da de la siguiente manera: cuatro porteros, tres laterales, cinco centrocampistas defensivos y quince delanteros. Se juegan tres partidos y solo hay un ganador.



Aunque este deporte se mueve en el eje de la violencia, tiene ciertos parámetros que no se deben sobrepasar.



No se puede golpear al oponente por la espalda ni tampoco cuando el rival se encuentra en el suelo, pero sí se le puede inmovilizar. No se permite aplicar la superioridad numérica y ¿qué es eso? Si un oponente ya está compitiendo con un compañero físicamente, no lo puede tocar, a menos de que el rival en esos momentos esté en posesión de la pelota.

Calcio Storico >>>>>> literally any other sport ever pic.twitter.com/jr075384uf — Carmilla von Karnstein 🏳️‍🌈 🇺🇦 (@TheAmokz) January 3, 2023

Los italianos toman este deporte como un patrimonio, ya que es un inmenso orgullo cultural en la historia del juego, según la página oficial de la ciudad.



Quienes disfrutan de estos encuentros, pero no pueden asistir, pueden verlo a través de distintos medios. Es transmitido en línea, en la página oficial y en televisión por el canal ‘Toscana TV’. Ahora bien, si prefieren verlo de manera presencial, ‘Visit Florence’ indica que las boletas pueden adquirirlas en la sede de BoxOffice Toscana en la via delle Vecchie Carceri semanas antes del mes de junio.



¡Que empiece el juego!

Luego de tantos años, tantas décadas, este sanguinario juego sigue siendo una tendencia y una tradición en la Piazza Santa Croce de Florencia, Italia. Cada mes de junio, días previos al 24, los habitantes llevan a cabo esta disputa por el trono y por la gloria; sin importar los dientes que salen a valor o la piel irritada tras las raspaduras de cada caída. La final se juega en la celebración del día de San Juan.

Nothing like a Victory Hoon after a brutal match of Calcio Storico #BostonTeaPartyBro pic.twitter.com/eFzeQCNqY9 — The Wonton Don (@DonnieDoesWorld) October 27, 2022

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, el abogado, político, periodista y ensayista italiano, Alessandro Pavolini, fue quien volvió a darle vida a este deporte para celebrarlo entre los cuatro equipos de los distintos barrios de la ciudad italiana.



Vale recordar que, por su popularidad, el Calcio Storico fue extendido hasta llegar a otras partes del mundo como Nueva York, Praga, Roma o Turín.



“Es una forma de liberar el lado animal de todos, del público y de los jugadores”, dijo la fotógrafa Clara Vannucci en entrevista con ‘National Geographic’. Por cierto, Vannucci ha sido la encargada de captar varias imágenes de lo que son estos partidos.

