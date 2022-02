Es tan grande el título que logró la novena colombiana de Caimanes en la Serie del Caribe que han pasado tres días y los golpes de los bates con las bolas del último partido contra República Dominicana todavía se escuchan. Son imposibles de olvidar.



Caimanes venció en la final al gran favorito, al local, al que tenía la artillería lista para destrozar en la final a su rival de turno, pero al frente no estaba el mismo equipo que en las dos ediciones anteriores había jugado diez partidos y todos los perdió, no, había muchas cosas diferentes; entre ellas, las ganas y el pundonor de salir adelante.

El manejo de todo fue obra de un ‘mago’, de un hombre joven que se abre camino en el béisbol. José Mosquera fue elegido el año pasado por Acord Atlántico como el mejor técnico y confirmó en República Dominicana que tiene muñeca para sacar a un equipo campeón bajo su dirección.



Es un hombre de 35 años que lleva el béisbol en la sangre y, desde su rol como mánager, busca transmitirles la misma pasión a sus dirigidos.



Todavía aturdido por la magnitud de la victoria que obtuvo, cansado de contestar el celular, de recibir felicitaciones por su trabajo, Mosquera atendió a EL TIEMPO.

José Mosquera, el timonel de la novena campeona de la Serie del Caribe. Foto: Caimanes de Barranquilla

Tranquilo, sin afanes, calculador, tal como manejó a su equipos en el corto camino a la victoria, Rodríguez contestó una a una las preguntas, con el mismo tino y acierto con que movió las fichas para ser el mánager del equipo campeón, el que llegó como la cenicienta y al que sacó en el carruaje tirado por el príncipe, algo parecido a un cuento de hadas.

Las bases de un campeón

¿Qué representa haber ganador la Serie del Caribe para el país?

​

En la rueda de prensa comparaban esto con el Maracanazo. Nos decían que nosotros habíamos logrado algo similar. La magnitud de lo que hicimos es como ganarnos la Libertadores en Argentina o en Brasil. Ganar la Serie del Caribe contra Gigantes, en República Dominicana, es como el Maracanazo.



¿De dónde viene la vena beisbolera de José Mosquera?

​

Vengo de una familia amante del béisbol. Mi abuelo fue campeón mundial en 1947 como segunda base, mi tío es el cazador de talentos de los Yankees de Nueva York y mi primo trabaja en las Grandes Ligas con los White Sox de Chicago. Así que soy una persona que tenía de dónde salir apasionado por el deporte.



Tengo entendido que usted empezó como jugador...



Sí, yo era catcher, una posición que te enseña mucho a dirigir, a guiar, a dar señas... entonces creo que eso fue lo que me impulsó a ser mánager. Pero, siendo sincero, no tuve buenas experiencias como beisbolista. Como el rookie que era, los entrenadores me quitaban la confianza y no me daban el apoyo que necesitaba.



¿De qué manera influyó ese pasado con otros entrenadores en su forma de dirigir?



Cuando me retiré, dije que iba a ser todo lo contrario a ellos. Desde un principio me prometí que iba a ser un entrenador que se preocupara por su grupo. Hoy siento que lo he logrado porque mis jugadores me respaldan dentro y fuera de la cancha. No en vano, fui scout de Piratas de Pittsburgh y ahora soy entrenador del filial rookie.



¿Cómo llega usted a Caimanes?

​

Caimanes fue el primer equipo en el que yo jugué en Colombia. Con ellos duré 10 años y conseguí seis títulos. Luego fui gerente del equipo, y como entrenador me forjé en Toros de Sincelejo. Ahí ya fue inevitable mi llegada a Caimanes...



La unión del equipo fue trascendental para hacer realidad la ilusión. Foto: Prensa Caimanes de Barranquilla

Un equipo de verdad

La escuadra aterrizó como invitada al torneo y terminó llevándose el título...



Así es. Yo digo que la confianza fue fundamental. El pánico escénico nunca existió. A pesar de que éramos la escuadra más joven del torneo, la experiencia internacional de los muchachos hizo la diferencia. Nosotros llegamos a competir, y ya ve, lo logramos.



¿Cuáles fueron las tres claves del éxito de Caimanes?

​

Primero, la confianza. Nosotros creíamos desde el primer día que podíamos ganarnos la Serie del Caribe. Segundo, los muchachos estaban muy preparados para el reto. El bagaje de mis jugadores impidió que sintieran miedo ante la presión del estadio lleno. Y, tercero, que ellos ya tenían el objetivo en la frente. En las ediciones anteriores habíamos salido muy rápido del torneo. Por eso, cuando llegamos y vimos que nos veían como cenicientas, asumimos la responsabilidad de hacer historia.



O sea, la clave estuvo en los jugadores...



Como siempre lo diré, el crédito va a ser para ellos. Ver la manera como salieron a competir te llena de orgullo cuando estás sentado.



¿En la final cuáles fueron los movimientos importantes?



Gracias a Dios, el resultado se nos dio, pues tuvimos una buena defensa. Podemos ser un equipo ofensivo, pero lo nuestro es picheo y defensa, y cuando eso funciona, pues todo sale de la mejor manera.



¿Cuál fue su reacción al término del juego?



Todo lo que han hecho los jugadores aquí es historia, y siguen poniendo el nombre de Colombia en alto. No hay palabras que puedan describir la emoción que siento.



¿Qué mensaje le deja esta victoria a Colombia?



Que el béisbol se puede jugar en todo el país, no solo en la Costa. En Colombia hay mucho talento que se puede aprovechar para seguir exportando jugadores. La idea es que la gente nos apoye incondicionalmente, no solo en los triunfos.

