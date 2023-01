Caimanes de Barranquilla y Vaqueros de Montería disputarán a partir de este martes la semifinal del béisbol profesional colombiano, en serie pactada a cinco juegos, en que, el que gane tres, obtendrá el derecho a disputar el título contra Tigres de Cartagena.

Semifinal de pronóstico reservado

Carlos Martínez, receptor de Caimanes. Foto: Agencia Kronos

El primer juego se llevará a cabo en el estadio 18 de Junio de Montería, a partir de las 7:00 p.m.



Vaqueros terminó segundo en la temporada regular, con marca de 27 ganados y 15 perdidos, mientras que Caimanes quedó tercero con 23 victorias y 19 derrotas. Tigres fue primero con 28 ganados y 14 perdidos.



En la última jornada de la temporada regular, el domingo, Caimanes venció 13-1 a Toros, que quedó último, y Vaqueros, en Montería, derrotó 7-5 a Tigres, cortándole una racha de 13 victorias seguidas.



El sábado, Caimanes se impuso 4-3 a Vaqueros, en el estadio Édgar Rentería, para acabar con una racha de ocho derrotas al hilo, que lo llevaron a perder el primer lugar, que mantuvo hasta el 29 de diciembre. De paso, le puso fin a la marca de ocho triunfos en fila india que acumulaba la novena monteriana.



La serie particular entre Vaqueros y Caimanes, en la fase regular, favoreció 8-6 al equipo de Montería que, de los cuatro últimos juegos disputados contra los reptiles, ganó tres.



En bateo colectivo, Caimanes tuvo promedio de .281 por .280 de Vaqueros. El líder fue Tigres con .297. Los felinos tuvieron a los tres mejores bateadores del torneo: Roberto Caro (.369), Jesús Marriaga (.367) y Brallan Pérez (.356).



Vaqueros fue el equipo que bateó el mayor número de jonrones en la temporada regular (54), 12 de ellos de Daniel Vellojín. Le siguieron Derwin Pomare y Meibrys Viloria, con 8 cada uno.



Caimanes despachó 39 jonrones, 7 de ellos del estadounidense de origen mexicano Andrés Álvarez.



Para este martes, Caimanes tendrá como pitcher abridor al venezolano Carlos Quevedo, mientras que Vaqueros enviará a la lomita al dominicano Eduar López. Ambos lanzadores tuvieron marca de cuatro ganados y cero perdidos.



Quevedo fue el pitcher con la mejor efectividad (3.15), seguido por Samuel Burgos, de Vaqueros (3.97).



En el remate de la temporada regular, Caimanes incorporó al lanzador venezolano Omar Bencomo, a Adrián Valerio (llegó de Toros), al lanzador dominicano Pedro Vásquez, al jardinero Alexander Romero y al norteamericano Evan Mendoza, quien hizo parte del equipo campeón en la temporada 2020-2021.



El mánager José Mosquera confía en que, contra Vaqueros, Caimanes vuelva a mostrar la jerarquía que lo llevó a ganar los dos últimos campeonatos en Colombia y la Serie del Caribe.



"A los equipos campeones hay que respetarlos hasta el final, nosotros somos un equipo competitivo, sabemos lo que podemos hacer y en la instancia en que estemos siempre hemos guerreado. Sigo confiando plenamente en mi equipo", expresó Mosquera.



Vaqueros se reforzó con el infielder venezolano Carlos Herrera e incorporó a su cuerpo de lanzadores a los dominicanos Fernando Pérez y Porfirio López, viejos conocidos de la afición.



"Lamentablemente no nos alcanzó para llegar al primer lugar e ir directo a la final, pero estamos contentos con lo que hicimos en las últimas dos semanas. Los muchachos se despertaron a batear y el pitcheo se comportó a la altura. Creo que esa va a ser clave para nosotros en el playoff contra Caimanes. La armonía está al 100 %", manifestó Ángel Tovar, coach de banco de Vaqueros.



El segundo juego de la serie será el miércoles, también en Montería, y el tercero, el viernes en Barranquilla.

ESTEWIL QUESADA FERNÁNDEZ

BARRANQUILLA

