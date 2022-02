Caimanes de Barranquilla sufrió su segunda derrota en esta edición de la Serie del Caribe al caer 6-2 ante los Criollos de Puerto Rico y cerró su participación en la ronda todos contra todos. Ahora se encuentra con las armas apuntadas a la disputa de la semifinal, este miércoles.



(Le puede interesar: James Rodríguez: en duda su titularidad contra Argentina)

La victoria fue para el abridor Luis Leroy Cruz quien lazó por espacio de siete entradas, mientras que la derrota fue para Eduar López quien pitcheó ruta de 3.1 tercio de entrada.

Derrota de Caimanes

Caimanes atacó para montarse en el resultado. El antesalista Mauricio Ramos, en cuenta de una bola sin strikes, despachó un enorme bambinazo por la pared de la izquierda. Aunque sin hombres en circulación, el vuelacerca fue suficiente para poner adelante a los barranquilleros 1-0.



Pero fue en la misma tercera entrada que vino la reacción de los isleños. Un lanzamiento salvaje de Eduar López que no pudo bloquear Carlos Martínez, le permitió colarse en la registradora a Reymond Fuentes desde la antesala para empatar el compromiso.



López se retiró del montículo en el cuarto capítulo dejando la del monte para los Criollos en la tercera.



El relevo lo tomó Randy Consuegra que no pudo evitar que su equipo se fuera en desventaja. Joneswhy Fargas sorprendió con un toque relampagueante que quedó entre el receptor Carlos Martínez y el mismo Consuegra dejando que desde la tercera se viniera a toda velocidad Emmanuel Rivera para el 2-1.

Caimanes no despegó

La ofensiva colombiana no logró despegar. Una buena labor del abridor puertorriqueño Luis Leroy Cruz mantuvo a raya los bates. Además, su cuadro respondió bien a las exigencias.



(Lea además: Egan Bernal: duro mensaje de Chris Froome)



El mismo Fargas le destrozó un batazo de extra base a Andres Angulo, cuando se lanzó de cabeza para engarzar un elevado que amenazaba para picar entre los patrulleros central y derecho.



De otro lado, Consuegra se metió en problemas en la quinta entrada, luego de dos outs. El derecho llenó las bases y tuvo que dejar su lugar al zurdo Luis de Ávila para intentar sostener la diferencia en contra en solo una rayita.



De Ávila fue recibido con un sencillo a la derecha por Roberto Enríquez, quien fletó desde los senderos a Emmanuel Rivera y Vimael Machín y aumentó la pizarra 4-1 ahora con tres carreras a favor de los Criollos.



El zurdo siguió en la lomita para la sexta entrada donde no pudo controlar la ofensiva rival. El colombiano dejó que las bases se llenaran y no alcanzó a colgar outs cuando el piloto José Mosquera Crissón llegó con la grúa para retirarlo de la lomita.

(Lea también: Denuncian al futbolista Sebastián Macías por abuso sexual)



La situación fue encarada por el derecho cartagenero Luis Escobar. El relevista llegó ponchando a Brett Rodríguez, pero luego no encontró el apoyo de su cuadro, que dejó que la diferencia se ampliar a 6-1.



Vimael Machín sacudió roleta a primera, donde Andrés Angulo tocó corredor para un out y luego prefirió tirar a home para la doble matanza, con la mala fortuna de que su tiro fue malo y permitió que dos más entraran a la cuenta en los bombachos de Jancarlos Cintrón y Raymond Fuentes.



Caimanes ripostó en la octava entrada, cuando llenaron las bases sin outs. Brallan Pérez elevó línea de sacrificio a la derecha que le permitió anotar desde la tercera a Édgar Figueroa para descontar una.



Por Caimanes se destacó Mauricio Ramos, de 4-2 con un jonrón, una impulsada y una anotada.



Caimanes volverá a la acción este miércoles en el juego de semifinal de la Serie del Caribe. El horario y rival del partido está pendiente de definirse a lo largo de la jornada.





DEPORTES

CON PRENSA DE CAIMANES