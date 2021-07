Bucks de Milwaukee, a un juego de la final de la NBA

Con las principales estrellas de ambos equipos lesionadas, los Milwaukee Bucks se impusieron este jueves 123-112 a los Atlanta Hawks y están a solo una victoria de clasificar a sus primeras Finales de la NBA desde 1974.

Los Bucks, sin el griego Giannis Antetokounmpo, dominaron el juego desde el primer minuto ante su afición en el Fiserv Forum de la mano de un imponente Brook Lopez (33 puntos) y de Khris Middleton (26) y se colocan así con una ventaja de 3-2 en esta final de la Conferencia Este.



A diferencia de su triunfo en el cuarto partido del martes, apenas Bogdan Bogdanovic (25 puntos y 7 triples) sobresalió en los Hawks ante la ausencia de Trae Young, a quien esperan recuperar para el juego a vida o muerte que se disputará el sábado en Atlanta.



Los Bucks, que tampoco han confirmado por cuánto se extenderá la baja de Antetokounmpo, tendrán la primera de dos oportunidades para sellar la clasificación a sus terceras Finales de la NBA, donde ya esperan los Phoenix Suns.

Brook Lopez fue figura con los Bucks. Foto: Matt Marton. Efe/EPA



Los Bucks arrancaron como un cohete tomando rápidamente una distancia de 20 puntos (30-10) en el marcador.



"Fueron más físicos al principio, nos golpearon en la boca y no nos recuperamos. Fueron el equipo más agresivo de principio a fin", dijo el técnico de Atlanta, Nate McMillan.



"En esta serie el equipo que ha sido más agresivo ha ganado. Nosotros lo hemos hecho antes así que sabemos lo que hay que hacer", afirmó. "El sábado es ganar o morir".



Milwaukee colapsó en el anterior juego al ver como Antetokounmpo, su líder absoluto, abandonaba la pista tras sufrir una aterradora lesión en la rodilla que, aunque no resultó tan grave como se temía, mantiene en seria duda su regreso en esta serie.



Este jueves los otros jugadores capitales de los Bucks sí respondieron al desafío, comenzando por los pívots Brook Lopez y Bobby Portis, sustituto del griego en el quinteto inicial.



Ambos pasaron por encima en la pintura de los pívots de los Hawks John Collins (19 puntos en 7/16 en tiros de campo) y Clint Capela (6 puntos), que solo jugó 21 minutos con una inflamación de ojo por un codazo recibido en el cuarto partido.

"En los dos últimos partidos salimos un poco lentos. Esta noche dimos lo mejor para dominar desde el principio", declaró Lopez. Jugador complementario en estos Bucks, Lopez volvió a ser el pívot estelar de sus inicios en la NBA con una espectacular cuenta de 33 puntos (su récord en playoffs) en 14/18 en tiros, 7 rebotes, 2 robos y 4 tapones.



El base Jrue Holiday, puntal defensivo de Milwaukee, asumió más responsabilidades en la dirección de juego ante la ausencia de Antetokounmpo y terminó con 25 puntos y 13 asistencias.



El ala-pívot griego vibró en el banquillo con el juego de sus compañeros, en especial con el habitualmente suplente Portis, que marcó el tono de intensidad para que los Hawks no pudieran levantar cabeza.



"Es un gran compañero. Siempre quiere aportar al equipo y hoy dio un gran paso adelante", dijo el técnico Mike Budenholzer sobre Portis, que también superó su mejor marca anotadora en playoffs.



Con un triple de Bogdanovic tras el descanso, los Hawks se colocaron a seis puntos de distancia (65-59) pero ya no lograron acercarse más en toda la segunda mitad, huérfanos del jugador que les ha impulsado en estos playoffs, Trae Young.



El base, que promedia 32,7 puntos y 6 asistencias en esta serie, fue reservado este jueves para seguir el tratamiento de la contusión en el pie derecho sufrida en el tercer encuentro. "Hoy se sentía mejor pero no suficiente para jugar, creo que será una decisión de última hora el sábado", avanzó McMillan.



