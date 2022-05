Brendan Langley, exjugador de la Liga de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) y actual miembro de la Liga de Fútbol Canadiense (CFL), está inmerso en problemas al protagonizar una agresión contra un funcionario de un aeropuerto.

Los hechos se registraron en la terminal aérea de Nueva Jersey, Estados Unidos. Langley, de 27 años, fue captado por cámaras de curiosos, las cuales muestran cómo se fue a los golpes con un empleado de la empresa United Airlines.



Aunque el sujeto intentó defenderse y encarar al jugador, este le propinó más de diez puños hasta que lo tumbó frente al mostrador de la aerolínea. Los presentes gritaron “por favor, paren”, pero de nada sirvió.

El empleado, con dificultad para mantener el equilibrio y con sangre en su rostro, se levantó y buscó nuevamente a Langley, de estatura de 1.83 metros, quien le preguntó: “¿Quieres más?”El enfrentamiento duró alrededor de un minuto mientras el personal de seguridad llegó para mediar y detener la agresión.

El ex jugador de la NFL Brendan Langley, de 27 años, es acusado de asalto luego de ser filmado en una pelea con un trabajador de United Airlines. pic.twitter.com/H5q09jHq6b — @SoTruth (@SoTruth1) May 23, 2022

¿Por qué se habría originado la pelea?

Los videos difundidos en redes sociales no registraron qué llevó al conflicto entre los hombres. Sin embargo, de acuerdo con el diario ‘Daily Mail’, el jugador de fútbol americano habría usado indebidamente implementos de la aerolínea.

Supuestamente, arribó al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, fue a recoger su equipaje y optó por tomar una silla de ruedas para transportarlo, en lugar de acudir a un carrito destinado para ello por el que debía pagar cinco dólares (unos 20 mil pesos colombianos).

La Autoridad Aeroportuaria indicó que Langley fue detenido por las autoridades y acusado por asalto simple. No obstante, lo dejaron en libertad horas después.

“United Airlines no tolera la violencia de ningún tipo en nuestros aeropuertos o a bordo de nuestros aviones y estamos trabajando con las autoridades locales en la investigación de este asunto”, recalcó la empresa en un comunicado para la cadena ‘CNN’.



En las últimas horas, la aerolínea informó que su empleado, del que no se conoce la identidad y no ha hablado del tema, fue despedido, pese a que no se sabe con certeza el motivo del conflicto.

Por su parte, el club de fútbol canadiense Calgary Stampeders, que contrató a Langley en febrero de este 2022, dijo estar analizando los hechos para, eventualmente, tomar decisiones. “El equipo está investigando el asunto para conocer todos los detalles y no hará más comentarios hasta que se complete la investigación”, concluyeron en un comunicado.

