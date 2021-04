'No tengo límite, mi meta sigue siendo jugar en la NBA’: Braian Angola

El camino de Braian Angola para ser el mejor basquetbolista del país lo ha llevado desde su natal Villanueva, en Casanare, hasta el otro lado del mundo: Tierra Santa. A su paso dejó recuerdos en Estados Unidos, cuando estuvo cerca de jugar para el primer equipo del Orlando Magic de la NBA; en Bélgica, donde jugó dos meses para el BC Oostende, y en Serbia, para el KK Partizan, su último equipo antes de llegar a Israel.



El fin de semana anterior Angola, de 27 años, se coronó campeón de la Copa Europea de la FIBA, la tercera competencia más importante de Europa, con el Ironi Nes Ziona de Israel.



El basquetbolista llanero dejó una marca de 15 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias en la temporada. Su mejor registro comparado con los números que dejó en 2019, cuando se coronó campeón del torneo local de Bélgica siendo MVP de las finales del campeonato y promediando en el torneo 13.5 puntos, 4.2 rebotes y 2.5 asistencias.



Angola habló con EL TIEMPO sobre el momento que vive y que lo consolida como el basquetbolista colombiano más importante del momento.

Braian Angola, jugador colombiano. Foto: Instagram Braian Angola

¿Cómo fue el paso de estar ad portas de la NBA a ser campeón dos veces en Europa?



Cuando estaba en Orlando en 2018, por lesiones y otros motivos no pude jugar y volver. Pero decidí no ir inmediatamente a Europa para mejorar ciertas cosas, ser más maduro, más completo. Hoy voy por muy buen camino. Llegar a Serbia me perjudicó, me bajó un poco el escalón, no jugué por decisiones técnicas. Afortunadamente llegué a Israel y ser campeón de Europa me llena mucho más de motivación.



Pero en el camino también quedó campeón en Bélgica...



A Bélgica llegué al Oostende en 2019, un equipo que ha ganado nueve veces la liga local consecutivamente. Estuve dos meses porque se había ido un jugador y tuve la oportunidad de quedar como MVP de la final. Son triunfos que te llenan de orgullo.



¿Cómo es la vida en Israel, un país que ya logró la inmunidad de rebaño?



Yo estoy vacunado hace dos meses, pero con los entrenamientos y todo suelo estar muy cansado. Me gusta descansar un poco, hablar con la familia, jugar play, estar con mis amigos. Israel es un país donde todo el mundo ya puede salir sin tapabocas, todo está abierto.



Es algo que te pone soñar, que ojalá Colombia llegue a ese punto algún día cercano. La gente está cansada de tanto encierro. Yo estuve en Colombia en noviembre. Fui a Cali dos días, luego fuimos con la Selección Colombia a Argentina, volvimos a Cali y tuve que regresar a Israel de inmediato. Me hace mucha falta mi mamá, mis hermanas y mis amigos. La comida también me hace demasiada falta.

En este momento se está jugando la Liga colombiana en la burbuja sanitaria de Cali ¿ha seguido el torneo?



Me gustaría jugar en Colombia, me da mucha alegría que haya empezado otra vez con regularidad. Va a ser un mes y medio intenso, pero hay Liga. Ojalá puedan hacer dos o tres más. Eso motiva a los pelaos a jugar al básquet.



¿Jugó en modalidad de burbuja?



La Eurocopa la jugamos en burbuja. Es un poco difícil jugar sin aficionados. Acá, en Israel, afortunadamente los tenemos, pero en las otras burbujas no podíamos. Es llegar al hotel, cambiarte, comer, ir a jugar y volver al hotel. Es una rutina monótona que te cansa, pero todo sea para poder jugar.



Colombia no va a estar en Tokio 2021, ¿qué nos falta para llegar a París 2024?



Estoy seguro que en cuatro años vamos a ir a los Olímpicos. En el país hace falta organización, ya la hay con la DPB (División Profesional de Baloncesto) que metió las manos para manejar la Selección Colombia. Esperemos que esta temporada de la Liga profesional deje una base muy grande.



¿Qué sigue para Braian Angola?



Yo no tengo límites. Llegar a la NBA es una meta bastante grande y este verano estoy esperando a ver qué decisión tomo. Si me quedo en Europa o me pruebo en la NBA.





Hugo Caro Jiménez

Redactor de EL TIEMPO

@HugoCaroJ

