La muerte del boxeador colombiano Luis Quiñones, al sexto día de hospitalización en Barranquilla, tras ser noqueado por José Muñoz en Barranquilla, el sábado pasado, reabrió la vieja polémica cobre si el boxeo, como disciplina de combate, debe ser prohibido.

Una discusión que siempre se da cuando un pugilista muere. No hay un registro oficial ni confiable para determinar el número de fallecimientos de pegadores, en una disciplina que se considera como ‘riesgosa’.

¿Se debe prohibir el boxeo?

José Muñoz (izq.) y Luis Quiñones (der.) en el pesaje antes del combate por título nacional de las 140 libras. Foto: Cortesía Emel Alvear Cueto

Estéwil Quesada Fernández, editor del diario ADN en Barraquilla, corresponsal y experto analista y comentarista de boxeo de EL TIEMPO, opinó al respecto:



“El boxeo no debe acabarse. Creo que hay que concientizar a todos sobre sus riesgos por ser de contacto directo. Se requiere excelente preparación y controles médicos, no solo en la pelea, sino desde el gimnasio. Y trabajar, más en el propio gimnasio, en defensa”.



Y agregó: “Es decir, controles para saber que el boxeador está bien preparado desde por lo menos un mes antes. Seguimiento en la báscula para no bajar de peso en la última semana. En otras palabras que no vaya de rebusque, como suele pasar en muchos casos”.



Él, que estuvo en la fatídica pelea de Quiñones, hace ocho días, señaló que el combate, en apariencia, fue normal.



“En esta pelea de Luis Quiñones no hubo nada anormal. Tal vez podría venir con el problema de antes. Él pudo haber ganado por nocaut en el sexto y séptimo, pero de todas formas se iba a desplomar, como se cayó en el octavo sin golpe. ¿Ya estaba lesionado? ¿De cuándo? Tal vez la medicina y los expertos podrán determinarlo”.



El debate es viejo...

Luis Quiñónez. Foto: Tomada del video

Emilio Marquiegui, uno de los comentaristas de boxeo más reconocidos en Europa, además de ser entrenador, escribió hace un tiempo sobre este tema siempre polémico en su columna del diario madrileño Marca:



“Prohibir era más fácil que pensar”, sentenció.



“El boxeo es uno de los deportes más antiguos, de riesgo, sin duda, pero cada vez más respetado y, por los mejores controles médicos, menos nocivo. Cuando tristemente fallece un púgil, con menor frecuencia afortunadamente, se reabre el debate sobre la prohibición del boxeo. De igual manera, cuando mueren varios montañeros, ciclistas o motociclistas, ¿reabrimos el debate de prohibir el montañismo, el ciclismo o el motociclismo?, cuando fallecen corredores en carreras populares, ¿prohibimos el running?, cuando veamos a una persona con sobrepeso, ¿le prohibimos el postre porque pone en riesgo su salud?”, analizó.



Marquiegui aseguró que hay que buscar soluciones para minimizar riesgos y que hay que dejar atrás ese pensamiento de que hay que prohibir.



“Los boxeadores son libres, eligen su deporte y si pueden ganar fama y dinero, mucho mejor. Busquemos soluciones para minimizar los riesgos y olvidémonos de prohibir. Cuando los políticos o algunos opinantes no dan más de sí, todo lo resuelven con prohibir, que es más fácil que pensar”, comentó.



El debate, como se sabe, es viejo. En 1991, después de la caída en coma profundo del boxeador nigeriano naturalizo estadounidense Kim Akeem Anifowoshe, el representante a la Cámara por Texas Henry B. González le pidió al Congreso de ese país la aprobación de una ley que prohibiera el boxeo profesional.



Ese fue su cuarto intento fallido en 29 años de actividad legislativa. Esa vez González señaló: “Algunos dicen que otros deportes también ocasionan heridos y muertos, pero no están concebidos para que este sea el objetivo si se quiere ser el vencedor, como ocurre con el boxeo”.



Sin embargo, la millonaria industria, la tradición, la deportividad de unos y la necesidad de muchos de salir de la miseria a punta de golpes lo han impedido.

¿Y el casco protector?

Boxeo Foto: Tomada del video

El tema de si se debería usar casco protector en el boxeo profesional como medida de prevención de las conmociones cerebrales, como ocurre en el aficionado, recibió un duro golpe cuando, el año pasado, el Comité Olímpico Internacional respaldó la decisión que la Federación Internacional de Boxeo Aficionado (Aiba) tomó en 2013 sobre la eliminación del protector en masculino, manteniéndolo para mujeres y jóvenes.



“En sintonía con el panel de expertos del cuarto congreso internacional sobre conmoción y la salud en el deporte, no encontramos ninguna prueba de que los protectores en la cabeza protegieran de las conmociones cerebrales”, explicó, en su momento, el deportólogo Sinc Abdelhamid Khadri, presidente del comité médico de la Aiba.

Boxeadores que han fallecido luego de dejarlo todo en el ring

Simiso Buthelezi y Frankie Leal en sus últimos combates en los que perdieron la vida. Foto: SABC Sport Live y Tv Azteca.

Buthelezi, en África



Simiso Buthelezi, que iba ganando, falleció días después, luego de haber recibido duros golpes de parte de su rival, Siphesihle Mntungwa, en combate del peso ligero en África.



ZacarÍas, en Canadá



En el 2001, la mexicana Jeanette Zacarías perdió contra la canadiense Marie-Pier Houle y minutos después convulsionó y fue llevada a una clínica. Murió días después.



Un argentino



Hugo Alfredo Santillán (Argentina) falleció luego de desplomarse sobre la lona en la pelea contra el uruguayo Eduardo Abreu en el peso superpluma, en el 2019.



Leal, en México



Francisco Leal participó en un combate contra su colega Raúl Hilares en el 2013 y en el octavo asalto se desvaneció y murió a causa de los coágulos de sangre en su cerebro.

