Un histórico vuelve al boxeo: Mike Tyson volverá a pelear

El legendario ex campeón de peso pesado Mike Tyson anunció este jueves que regresará al ring a los 54 años para un combate de exhibición contra el también estadounidense Roy Jones Jr., de 51 años, el 12 de septiembre en Los Ángeles.

"I AM BACK" (HE VUELTO), escribió Tyson en su cuenta de Twitter junto a un vídeo de uno de sus entrenamientos en el gimnasio.



Tyson, que lleva 15 años apartado del ring tras una derrota contra el irlandés Kevin McBride, se enfrentará a Roy Jones Jr. en un combate a ocho asaltos en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles, según un comunicado subido a la web de su nuevo proyecto deportivo, "Legends Only League".



El texto dice que la pelea, que se podrá seguir por televisión de pago, cuenta con la aprobación de la comisión atlética del estado de California, pero no precisó si se permitirá acceso de público ni otros detalles del combate. "Será increíble", aseguró Tyson en una videollamada con ESPN.



El estadounidense minimizó los riesgos de que alguno de los dos púgiles sufra una lesión grave señalando que las reglas del estado de California requerirán que ambos usen casco para la pelea. "Los dos somos peleadores consumados", dijo. "Sabemos cómo protegernos. Estaremos bien".



Tyson concluyó su carrera con un balance de 50 victorias y 6 derrotas con 44 nocauts, mientras que su rival, que luchó por última vez en febrero de 2018, cuenta con un registro de 66-9 con 47 nocauts.



Jones Jr., fue campeón mundial en cuatro categorías entre 1993 y 2004, primero en peso medio y super-medio y después en peso medio-pesado hasta poseer brevemente el cinturón de peso pesado de la AMB.



Tyson se comprometió a que el combate será competitivo y no un puro espectáculo. "Vamos a mostrar nuestras habilidades y a luchar", afirmó "Iron Mike", quien recalcó que quiere recuperar la temible forma física que exhibió en el pasado. "Se parecerá en un 100% a Mike Tyson en el ring", dijo.



El peleador de Brooklyn (Nueva York) afirmó que quiere demostrar cómo las personas mayores todavía pueden causar emoción en el reino de los deportes.



"Esto es porque yo puedo hacerlo y creo que otras personas creen que pueden hacerlo", dijo Tyson. "No estamos acabados. Alguien dice que las personas mayores están acabadas, pero tienen más aficionados que los chicos que están entrenando ahora".



Esta reivindicación es una de las ideas detrás de "Legends Only League", una plataforma productora de eventos con la que quiere relanzar a antiguas estrellas de diversos deportes. Entre ellas, Tyson mencionó a las ex figuras de la NBA Dennis Rodman y Allen Iverson.



Tyson se convirtió en el campeón de pesos pesados más joven de la historia con 20 años y cuatro meses cuando venció a Trevor Berbick en el segundo asalto en 1986 para ganar la corona del Consejo Mundial de Boxeo.



En un año, Tyson ya era campeón indiscutible de la división, ganándose el apodo de "El hombre más malo del planeta" y alcanzando un récord de 37-0. Pero en febrero de 1990, en Tokio, sufrió una sorprendente derrota por nocaut en el décimo asalto a manos de James "Buster" Douglas.



Tyson fue arrestado por delito de violación en 1991 y condenado en 1992, cumpliendo tres años de prisión antes de ser puesto en libertad en 1995 y retornar al ring.



Logró recuperar el título pero después cayó dos veces ante el estadounidense Evander Holyfield, y fue descalificado la segunda vez por morderle la oreja a su rival, lo que le costó una suspensión que lo mantuvo fuera del boxeo durante 18 meses.



El boxeador tuvo una última oportunidad para alcanzar la corona de peso pesado pero perdió contra el británico Lennox Lewis en 2002, y se retiró después de seis asaltos contra Kevin McBride en 2005 en su último combate, a pocos días de cumplir 39 años.



"He pasado por algunas experiencias y ahora estoy de vuelta", dijo Tyson. "He estado cuidando mi cuerpo".



Con AFP

