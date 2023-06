En el año 2022, se llevaron a cabo grandes enfrentamientos en el boxeo, permitiendo que muchos peleadores lograran consagrarse como los mejores y ubicarse en el radar de los fanáticos. Siendo así, con el fin de que no se pierda las fechas importantes para este 2023, le presentamos el calendario de las peleas confirmadas para los próximos días.

Antes de empezar, es importante destacar que el boxeo tiene sus raíces en la antigua Grecia, aunque ha evolucionado a lo largo de los años. Y en la actualidad, es un deporte muy popular y se practica tanto a nivel amateur como profesional en todo el mundo.

De acuerdo con el portal web 'Deporte Olímpico', el boxeo es un deporte olímpico considerado de contacto en el que dos personas combaten entre ellas, únicamente usando sus puños para golpear al rival, siempre por encima de la cintura y dentro del cuadrilátero.

Durante el combate, los boxeadores pueden utilizar diferentes técnicas, como jabs, que son golpes rectos con el puño delantero; hooks, que son golpes laterales con el puño en ángulo y uppercuts, que son golpes ascendentes con el puño de abajo hacia arriba.



Además, se enfatiza la defensa, con movimientos para esquivar los golpes del oponente o bloquearlos con los brazos.

Boxeo 2023: calendario de las peleas más importantes hasta el mes de agosto

Según el portal web 'Sporting News', estas son las fechas importantes del calendario de boxeo ya confirmadas para este año:

9 de junio

Miami (Estados Unidos)



-Adrien Broner (Estados Unidos) vs. Bill Hutchinson (Estados Unidos), por la categoría de peso wélter.

10 de junio

Londres (Inglaterra)



-Sunny Edwards (Inglaterra) vs. Andrés Campos (Chile), por el título mosca FIB.



Nueva York (Estados Unidos)



-Josh Taylor (Reino Unido) vs. Teófimo López (Estados Unidos), por el título superligero OMB.



Ontario, California (Estados Unidos)



-Jaime Munguía (México) vs. Sergiy Derevyanchenko (Ucrania), en la categoría peso mediano.

17 de junio

New Orleans (Estados Unidos)



-Regis Prograis (Estados Unidos) vs. Danielito Zorrilla (Puerto Rico), por el título superligero CMB.

El boxeo es un deporte antiguo que se remonta a la antigua Grecia, pero ha evolucionado a lo largo de los años. Foto: iStock

18 de junio



Queensland (Australia)



-Tim Tszyu (Australia) vs. Carlos Ocampo (México), por el título interino superwélter OMB.

24 de junio

Tokio (Japón)



-Joshua Franco (Estados Unidos) vs. Kazuto Ioka (Japón), por el título supermosca AMB.



Nueva York (Estados Unidos)



-Edgar Berlanga (Estados Unidos) vs. Jason Quigley (Irlanda), en la categoria supermediano.



Minneapolis (Estados Unidos)



-Carlos Adames (República Dominicana) vs. Julian Williams (Estados Unidos), por el título interino mediano CMB.



-Erickson Lubin (Estados Unidos) vs. Luis Arias (Estados Unidos), en la categoría peso superwelter.



-Fernando Martínez (Argentina) vs. Jade Bornea (Filipinas), por el título supermosca FIB

1 de julio

Manchester (Inglaterra)



-Liam Smith (Inglaterra) vs. Chris Eubank Jr. (Inglaterra), en la categoría de peso mediano.

8 de julio

Arlington (Estados Unidos)



-Vergil Ortiz Jr. (Estados Unidos) vs. Eimantas Stanionis (Lituanua), por el título peso wélter.

15 de julio

Detroit (Estados Unidos)



-Alycia Baumgardner (Estados Unidos) vs. Christina Linardatou (Grecia), por el título indiscutido de peso superpluma.



-Andy Cruz (Cuba) vs. Juan Carlos Burgos (México), por la categoría peso ligero.

25 de julio

Tokio (Japón)



-Stephen Fulton (Estados Unidos) vs. Naoya Inoue (Japón), por los títulos supergallo CMB y OMB.



-Robeisy Ramírez (Cuba) vs. Satoshi Shimizu (Japón), por el título pluma OMB.

29 de julio

Las Vegas (Estados Unidos)



-Errol Spence Jr. (Estados Unidos) vs. Terence Crawford (Estados Unidos), por los títulos wélter CMB, AMB, FIB y OMB.

Los boxeadores usan guantes acolchados para proteger sus manos y minimizar el daño causado al oponente. Foto: iStock

5 de agosto

New York (Estados Unidos)



-Erislandy Lara (Cuba) vs. Danny Garcia (Estados Unidos), por el título mediano AMB.

12 de agosto

Glendale, Arizona (Estados Unidos)



-Emanuel Navarrete (México) vs. Óscar Valdez (México), por el título superpluma OMB.

19 de agosto

Quebec (Canadá)



-Artur Beterbiev (Canadá) vs. Callum Smith (Inglaterra), por los títulos mediopesado FIB, CMB y AMB.

26 de agosto

Wroclaw (Polonia)



-Oleksandr Usyk (Ucrania) vs. Daniel Dubois (Inglaterra), por los títulos pesado FIB, OMB y AMB.

Recuerde que puede ver la transmisión de las peleas en las siguientes plataformas:

-DAZN.



-Star+.



-Showtime.



-Sky Sports.

