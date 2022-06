El boxeo volvió a vivir momentos dramáticas, en pleno combate. Esta vez fue en una pelea femenina en la que una de las boxeadoras clamó por no pelear más.

Drama en el cuadrilátero

La mexicana Alma Ibarra peleaba contra Jessica McCaskill, de Estados Unidos. Estaban en juego los campeonatos unificados de la AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring en el peso wélter.



Antes del cuarto round, Ibarra, sentada, exhausta y golpeada, le rogó a su DT que se detuviera la pelea pues ya no aguantaba más golpes.



En imágenes que se han hecho virales, en un video publicado por DAZN Boxing, se ve a la boxeadora que conversando con su entrenador, se queja, se niega a pararse a seguir peleando.



Lo más dramático fue cuando la mexicano clamó que se acabara la pelea por su bienestar, Manifestó: "No, no. Yo solo quiero llegar con vida a mi casa".

Los jueces le dieron la victoria por nocaut técnico a Jessica McCaskill. La estadounidense defendió sus campeonatos.

Alma Ibarra doesn't come back out and Jessica McCaskill retains her titles 😯#McCaskillIbarra | #RodriguezRungvisai pic.twitter.com/pHHeg9DVr1 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 26, 2022

