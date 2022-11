El mundo del boxeo está conmocionado, luego de que el kazajo Aidos Yerbossynuly fuera trasladado a una clínica tras recibir un fuerte golpe de su rival, David Morrell, en una pelea por el título regular de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB-, disputada el pasado sábado.

De 30 años, Yerbossynuly se encuentra en el Centro Médico del Condado de Hennepin, después de que se desplomara en el cuadrilátero.



(Piqué y Shakira: confirman acuerdo para la custodia de sus hijos)

(Piqué y Shakira: este fue el drama que se vivió en el último encuentro)



Los médicos han dicho que el pugilista está en coma inducido, luego de la operación a la que fue sometido de urgencia.

Golpe fulminante

Según el parte médico, Yerbossynuly fue intervenido, pues presentó una hemorragia cerebral, su estado de salud es crítico y está en peligro de muerte.



El combate se llevó a cabo en The Armony en Minneapolis y fue luchado. Yerbossynuly no la pasó bien, recibió un buen número de golpes, que mermaron su condición física.



Ya en el último asalto, Morrell lo envió a la lona en tres ocasiones y en el último golpe el kazajo se levantó, pero se desvaneció, recibiendo la ayuda del árbitro y de su contrincante.



La pelea fue criticada, pues en varios momentos Yerbossynuly no se vio bien, pero nadie dijo nada, ni la esquina tiró la toalla, ni el juez paró el combate.



(Melissa Martínez: así serán sus candentes fotos para la revista Soho)

(Luis Díaz tendría nuevos jefes, la millonaria oferta venida desde Dubai)

👀🔊 Así se vio oyó desde ringside el brutal KO 💣💥 de David Morrell a Aidos Yerbossynuly 🎥 @ShowtimeBoxing #ESPNKnockOut #MorrellYerbossynuly pic.twitter.com/XJaCNnKp1B — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) November 6, 2022

DEPORTES