COC alerta a atletas presencia de Boldenona en carne vacuna colombiana

El Comité Olímpico Colombiano (COC) alertó a los atletas nacionales debido a un hallazgo que se encontró en la carne vacuna que se comercializa en el país. Según la misiva en 1 de cada 4 muestras de este alimento se encuentran residuos de Boldenona, sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El COC asegura que "existen 59 productos donde se utiliza la Boldenona para su uso veterinario en Colombia, lo cual es bastante significativo. Al ser Colombia uno de los pocos países de la región que legalmente autoriza la distribución de agentes anabólicos como la Boldenona, es obligación prevenir a los atletas profesionales o aficionados".



EL TIEMPO habló con Baltasar Medina, presidente del COC, quien aseguró que "la historia de la carta es que se están presentando positivos en los controles antidopaje en dos representantes enormes de nuestro país que son Fabián Puerta y Jeison López. La sustancia que aparece en el análisis analítico adverso es la misma: Boldenona. Esta es una sustancia de venta libre en Colombia, lo utiliza la industria ganadera para agilizar el engorde del ganado y el efecto de la sustancia es ganancia muscular, como un esteroide".



Cabe recordar que por esta sustancia fue suspendido el ciclista Fabián Puerta, quien dio positivo en un control antidopaje realizado el pasado 11 de junio y está en lista de suspensión provisional por parte de la UCI.



Sobre el caso de Puerta, Medina dijo: "Nosotros tenemos que creer en la inocencia de nuestros deportistas mientras se les demuestre lo contrario. Hemos mantenido acercamientos con los dos, sobre todo con Fabián, que ha demostrado ser un atleta limpio y no tiene ningún antecedente de dopaje. Él me asegura que nunca tomó deliberadamente esta sustancia y que nadie se la ha recomendado, ni mucho menos. Y precisamente cuando llegó a su casa se comió un bistec bien jugoso, porque dijo él ‘hace rato no comía carne buena’".



Boldenona, también conocida comercialmente como Equipoise, Ganabol, Equigan y Ultragan, es un esteroide anabólico que sirve para aumentar el rendimiento y que está prohibido.



