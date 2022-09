El noruego Magnus Carlsen, actual campeón del mundo de ajedrez, ha afirmado este lunes, mediante un comunicado en su espacio de Twitter, que el estadounidense Hans Niemann "ha hecho más trampas -y más recientemente- de las que ha admitido públicamente".



Todo, en medio del escándalo por el supuesto uso de bolas chinas anales en el ajedrez.



La sombra de las supuestas bolas chinas

Ian Nepomniachtchi y Magnus Carlsen. Foto: AFP

El campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, abandonó el lunes de la semana pasada, en dos jugadas, su partida del torneo Julius Baer Generation Cup contra el estadounidense Hans Niemann, el mismo rival ante el que, hace dos semanas, perdió en la Sinquefield Cup de San Luis (EEUU) en un juego a ritmo clásico que indujo al noruego a retirarse del torneo insinuando que el norteamericano había hecho trampas.



El reencuentro de ambos jugadores en este séptimo torneo del Champions Tour, que se juega por internet, había despertado una gran expectación entre los aficionados, después de la enorme polémica que estalló con el abandono de Carlsen en San Luis, en competición presencial a ritmo clásico.



El noruego no dio explicaciones claras tras su retirada en la Sinquefield Cup, pero todo el mundo entendió que obedecía a sus sospechas al comprobar que su rival jugaba a toda velocidad contra una variante rara de la nimzo-índia que él había preparado expresamente para aquella partida.



Niemann, número 49 del ranquin mundial de ajedrez, había derrotado con negras a

Carlsen y puso fin a la racha de partidas sin perder que el campeón del mundo había prolongado hasta las 53.



El norteamericano alegó que, casualmente, había repasado esa línea unas horas antes de la partida. "Por una especie de milagro, comprobé esa línea hoy mismo. No sé por qué, es algo ridículo pero fue así. No entiendo por qué lo miré, es ridículo", manifestó.



Aquella era la primera vez que se enfrentaban en ajedrez clásico y los dos jugadores compartían el primer puesto del torneo empatados a 1,5 puntos tras conseguir una victoria y unas tablas. Aquel triunfo permitió, además, a Niemann superar por primera vez la barrera de los 2.700 puntos en el ránking mundial. "Debe de ser vergonzoso para el campeón del mundo perder contra un idiota como yo", comentó entonces el estadounidense.



El más loco de los rumores tiene que ver con que Niemann se introdujo un microchip en el ano, algo que provocó la atención del propietario de Tesla, el multimillonario Elon Musk, quien adaptó una cita atribuida al filósofo Arthur Schopenhauer en un tuit.



"El talento alcanza un objetivo que nadie más puede alcanzar. El genio alcanza un objetivo que nadie puede ver (porque está en tu c...)", escribió el magnate.



Al respecto, el portal español 'La razón' explica: "La mecánica de la trampa sería simple: un cómplice que estuviera viendo en vivo el partido (como efectivamente se estaba transmitiendo), podría simular el juego real en una computadora y ver los movimientos de esta. Posteriormente, a través de las vibraciones, podría “avisar” al supuesto tramposo cuáles serían los movimientos sugeridos. Las bolas anales fácilmente pasarían cualquier control de seguridad.



Con esa polémica de fondo, Carlsen decidió hablar en redes sociales.



'Hay más cosas que me gustaría decir'

En una carta dirigida a su "querido mundo del ajedrez", Carlsen escribe:



"En la Copa Sinquefield 2022 tomé la decisión profesional sin precedentes de retirarme del torneo después de mi partida de la tercera ronda contra Hans Niemann. Una semana después, durante el Champions Chess Tour, renuncié contra Hans Niemann después de jugar sólo una jugada".



"Sé que mis acciones han frustrado a muchos en la comunidad ajedrecística. Estoy frustrado. Quiero jugar al ajedrez. Quiero seguir jugando al ajedrez al más alto nivel en los mejores eventos", agrega.



Carlsen cree que "las trampas en el ajedrez son un gran problema y una amenaza existencial para el juego".



"También creo que los organizadores del ajedrez y todos los que se preocupan por la santidad del juego que amamos deberían considerar seriamente el aumento de las medidas de seguridad y los métodos de detección de trampas en el tablero de ajedrez", subraya.



El campeón mundial añade: "Cuando Niemann fue invitado en el último minuto a la Copa Sinquefield de 2022 consideré fuertemente la posibilidad de retirarme antes del torneo. Al final opté por jugar".



"Creo que Niemann ha hecho más trampas -y más recientemente- de las que ha admitido públicamente. Su progreso sobre el tablero ha sido inusual, y a lo largo de nuestra partida en la Copa Sinquefield tuve la impresión de que no estaba tenso o incluso plenamente concentrado en el juego en posiciones críticas mientras me superaba con negras de una manera que creo que sólo un puñado de jugadores puede hacer. Esa partida contribuyó a cambiar mi perspectiva", narra.

My statement regarding the last few weeks. pic.twitter.com/KY34DbcjLo — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 26, 2022

"Debemos hacer algo con respecto a las trampas y, por mi parte, no quiero jugar contra gente que haya hecho trampas repetidamente en el pasado porque no sé lo que son capaces de hacer en el futuro", incide.



"Hay más cosas que me gustaría decir. Lamentablemente, en este momento estoy limitado en lo que puedo decir sin el permiso explícito de Niemann para hablar abiertamente. Hasta ahora sólo he podido hablar con mis acciones, y esas acciones han dicho claramente que no estoy dispuesto a jugar al ajedrez con Niemann. Espero que la verdad sobre este asunto salga a la luz, sea cual sea", concluye el noruego.

*Con EFE